Врач рассказал, когда назначают плазму при лечении COVID-19

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Переливание плазмы, содержащей антитела к коронавирусу, чаще всего назначают пациентам с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов.

"Если говорить о лечении COVID-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-Cov2, чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию", - рассказал агентству Буланов.

Он отметил, что ухудшений у реципиентов после переливания плазмы не было, как и не было замечено осложнений у доноров.

Как ранее сообщало правительство Москвы, выздоровевшие от коронавирусной инфекции могут помочь другим пациентам и сдать плазму крови. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.