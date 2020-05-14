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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:46
https://ria.ru/20200514/1571420066.html
Врач рассказал, когда назначают плазму при лечении COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, когда назначают плазму при лечении COVID-19

11:16 14.05.2020 (обновлено: 12:46 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Переливание плазмы, содержащей антитела к коронавирусу, чаще всего назначают пациентам с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов.
"Если говорить о лечении COVID-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-Cov2, чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию", - рассказал агентству Буланов.
Он отметил, что ухудшений у реципиентов после переливания плазмы не было, как и не было замечено осложнений у доноров.
Как ранее сообщало правительство Москвы, выздоровевшие от коронавирусной инфекции могут помочь другим пациентам и сдать плазму крови. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Андрея Буланова >>
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Распространение нового коронавирусаАндрей БулановМоскваОбщество
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