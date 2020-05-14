Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:57
https://ria.ru/20200514/1571418847.html
Жители 23 российских регионов смогут улететь вывозным рейсом из Душанбе
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Жители 23 российских регионов смогут улететь вывозным рейсом из Душанбе

10:57 14.05.2020
718
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Жители 23 регионов России смогут улететь на родину вывозным рейсом Душанбе-Москва, который планируется на 25 мая, сообщило посольство РФ в Таджикистане.
"Перелет возможен только для граждан России, которые предварительно зарегистрировались на данный рейс через портал "Госуслуги" и проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Терминал петербургского аэропорта Пулково
Вчера, 18:49Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Бангкока приземлился в Пулково
По данным авиакомпании, стоимость билетов на чартерный рейс составит 400 евро на взрослого, на ребенка в возрасте до 12 лет - 300 евро, отметили в дипмиссии. Дети до 2 лет без предоставления отдельного кресла будут допущены на борт бесплатно.
"Напоминаем, что рейс будет осуществлен только после его согласования таджикскими властями", - добавили в посольстве.
Как ранее сообщал представитель Минкомсвязи РФ, рейс выполнит авиакомпания UTair.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 17:09Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из китайского Сицзяо в Иркутск запланировали на 15 мая
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮТэйрМоскваТаджикистанОбщество
Рекомендуем
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
На Кипре рассказали, как будут принимать туристов
Пассажирский самолет в небе
Более 400 человек вернулись на Украину эвакуационными рейсами
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Одноканальный ультразвуковой дефектоскоп
Ученые создали роботизированный аналог УЗИ для металлических деталей
Здание Государственной Думы РФ
В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима
Солдат-срочник Руслан Мухатов
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
Лидия Прозорова
Когда чиновники перестанут оскорблять общественную нравственность
Сотрудник полиции
На Чукотке двух пропавших братьев шести и семи лет обнаружили мёртвыми
Майк Помпео
В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле
Чай
Эксперт прокомментировал данные о снижении потребления чая в России
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Спутник компании Intelsat
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза и генеральный секретарь правящей партии Эварист Ндаишимие вместе со своей женой
Бурунди потребовала от представителей ВОЗ покинуть страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин оценил доклад ученых о гуманизации мышей
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
Лента новостейМолния