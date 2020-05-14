Жители 23 российских регионов смогут улететь вывозным рейсом из Душанбе

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Жители 23 регионов России смогут улететь на родину вывозным рейсом Душанбе-Москва, который планируется на 25 мая, сообщило посольство РФ в Жители 23 регионов России смогут улететь на родину вывозным рейсом Душанбе-Москва, который планируется на 25 мая, сообщило посольство РФ в Таджикистане

"Перелет возможен только для граждан России, которые предварительно зарегистрировались на данный рейс через портал "Госуслуги" и проживают в Москве , Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

По данным авиакомпании, стоимость билетов на чартерный рейс составит 400 евро на взрослого, на ребенка в возрасте до 12 лет - 300 евро, отметили в дипмиссии. Дети до 2 лет без предоставления отдельного кресла будут допущены на борт бесплатно.

"Напоминаем, что рейс будет осуществлен только после его согласования таджикскими властями", - добавили в посольстве.

Как ранее сообщал представитель Минкомсвязи РФ, рейс выполнит авиакомпания UTair

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.