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2020-05-14T12:51
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В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
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РИА Новости

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

10:43 14.05.2020 (обновлено: 12:51 14.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 10.05 у дома 199 по набережной Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие", - говорится в сообщении.
Автомобиль находится на дне реки в 200 метрах от места падения. На место выехала спецтехника МЧС для извлечения машины из воды.
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Фонтанка (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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