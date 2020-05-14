В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 10.05 у дома 199 по набережной Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие", - говорится в сообщении.
Автомобиль находится на дне реки в 200 метрах от места падения. На место выехала спецтехника МЧС для извлечения машины из воды.