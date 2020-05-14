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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:41
https://ria.ru/20200514/1571417875.html
Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 1,5 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344303_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_4bb4aadd7ea468025a1e9270ed670ade.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 1,5 тысячи

10:41 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники делают компьютерную томографию (КТ) легких пациенту в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники делают компьютерную томографию (КТ) легких пациенту в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники делают компьютерную томографию (КТ) легких пациенту в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 45, общее количество заболевших составило 1504, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 14 мая 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1504 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 285 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 275, в Гусь-Хрустальном районе - 174, Ковровском районе - 152, Александровском районе - 137, Муроме - 125, Кольчугинском районе - 78, Судогодском районе - 59.
Пятнадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, скончались. Выздоровели 103 пациента.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимирская область
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