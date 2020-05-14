Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 1,5 тысячи

Медицинские работники делают компьютерную томографию (КТ) легких пациенту в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинские работники делают компьютерную томографию (КТ) легких пациенту в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 45, общее количество заболевших составило 1504, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 14 мая 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1504 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Пятнадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, скончались. Выздоровели 103 пациента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.