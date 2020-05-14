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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:37
https://ria.ru/20200514/1571417659.html
В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19

10:37 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19, за все время - 2305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 93 человек... умерли за весь период 2305 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 58 летальных случаев за сутки зарегистрировано в Москве, 14 - в Подмосковье, шесть - в Санкт-Петербурге, по два - в Тульской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
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