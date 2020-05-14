МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19, за все время - 2305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 93 человек... умерли за весь период 2305 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 58 летальных случаев за сутки зарегистрировано в Москве, 14 - в Подмосковье, шесть - в Санкт-Петербурге, по два - в Тульской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф