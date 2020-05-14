В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 9974 случая COVID-19, умерли 93 человека, выздоровели 5527, сообщил оперативный штаб.
Впервые со 2 мая прирост заболевших составил менее десяти тысяч, показатели снижаются третий день подряд: 11 мая — 11 656 человек, 12 мая — 10 899, а 13 мая — 10 028.
В Москве зарегистрировали 4712 пациентов, в Московской области — 918, Санкт-Петербурге — 460. Также новые заразившиеся есть в Нижегородской, Ивановской, Тульской, Калужской, Волгоградской и Саратовской областях, Дагестане и Краснодарском крае. При этом почти у половины больных нет симптомов.
Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 252 245 случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены большинство государств. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
Ранее Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.