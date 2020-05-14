В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 9974 случая За сутки в 84 российских регионах выявили 9974 случая COVID-19 , умерли 93 человека, выздоровели 5527, сообщил оперативный штаб.

Впервые со 2 мая прирост заболевших составил менее десяти тысяч, показатели снижаются третий день подряд: 11 мая — 11 656 человек, 12 мая — 10 899, а 13 мая — 10 028.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 252 245 случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.

Пандемии COVID-19 оказались подвержены большинство государств. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.

Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса ( США ), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты , Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания

Ранее Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.