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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:49
https://ria.ru/20200514/1571417625.html
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек

10:37 14.05.2020 (обновлено: 13:49 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в больнице
 Врач и пациенты в больнице
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в больнице
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 9974 случая COVID-19, умерли 93 человека, выздоровели 5527, сообщил оперативный штаб.
Впервые со 2 мая прирост заболевших составил менее десяти тысяч, показатели снижаются третий день подряд: 11 мая — 11 656 человек, 12 мая — 10 899, а 13 мая — 10 028.
В Москве зарегистрировали 4712 пациентов, в Московской области — 918, Санкт-Петербурге — 460. Также новые заразившиеся есть в Нижегородской, Ивановской, Тульской, Калужской, Волгоградской и Саратовской областях, Дагестане и Краснодарском крае. При этом почти у половины больных нет симптомов.
Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 252 245 случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены большинство государств. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
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В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайСШАКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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дддмитрий дмитрий
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Паша Тм
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