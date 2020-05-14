В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег

Так, в Московском районе снежный покров припорошил газоны. Слой снега толщиной около одного сантиметра виден и на припаркованных на улицах автомобилях.

Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 2,5 градуса тепла. Днем воздух может прогреться до 11 градусов. Дождливая погода сохранится до субботы.