В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Мокрый снег с дождем наблюдается в Петербурге утром в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в Московском районе снежный покров припорошил газоны. Слой снега толщиной около одного сантиметра виден и на припаркованных на улицах автомобилях.
Пользователи социальных сетей желают друг другу "доброго снежного утра" и делятся фото, сделанными, преимущественно, из окон квартир. Также горожане шутят, что плохая погода облегчает режим самоизоляции, поскольку выходить на улицу нет желания. При этом, по данным "Яндекса", на данный момент индекс самоизоляции в города составляет 2,6, и Петербург находится на втором месте после Москвы по этому показателю среди городов-миллионников.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 2,5 градуса тепла. Днем воздух может прогреться до 11 градусов. Дождливая погода сохранится до субботы.