Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T10:25
https://ria.ru/20200514/1571417053.html
В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_0:208:2945:1865_1036x0_80_0_0_42408fe4114a188b7a4abb014468049a.jpg
РИА Новости

В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег

10:25 14.05.2020
458
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗонт покрытый снегом
Зонт покрытый снегом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Зонт покрытый снегом. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Мокрый снег с дождем наблюдается в Петербурге утром в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в Московском районе снежный покров припорошил газоны. Слой снега толщиной около одного сантиметра виден и на припаркованных на улицах автомобилях.
Пользователи социальных сетей желают друг другу "доброго снежного утра" и делятся фото, сделанными, преимущественно, из окон квартир. Также горожане шутят, что плохая погода облегчает режим самоизоляции, поскольку выходить на улицу нет желания. При этом, по данным "Яндекса", на данный момент индекс самоизоляции в города составляет 2,6, и Петербург находится на втором месте после Москвы по этому показателю среди городов-миллионников.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 2,5 градуса тепла. Днем воздух может прогреться до 11 градусов. Дождливая погода сохранится до субботы.
Теплая погода в Москве
27 апреля, 13:30
Теплая погода без экстремальных показателей ожидает москвичей летом
103002
Обсудить 1
ПогодаМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Снегопад
Мощный снегопад обрушился на Мурманскую область
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
Лента новостейМолния