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2020-05-14T09:36
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На юге Узбекистана эвакуировали 900 человек из-за наводнения
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РИА Новости

На юге Узбекистана эвакуировали 900 человек из-за наводнения

09:36 14.05.2020
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© Фото : МЧС Республики УзбекистанЭвакуация 900 человек из-за наводнения на юге Узбекистана
Эвакуация 900 человек из-за наводнения на юге Узбекистана
© Фото : МЧС Республики Узбекистан
Эвакуация 900 человек из-за наводнения на юге Узбекистана
ТАШКЕНТ, 14 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 900 человек из-за наводнения в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, жертв нет, сообщает в четверг пресс-служба МЧС страны.
По данным пресс-службы, 13 мая в 21.00 (19.00 мск) в результате проливных дождей объем воды в реке Олтинсой на территории Алтинсайского района Сурхандарьинской области значительно увеличился.
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"В результате наводнения 900 человек, проживающих в этом районе, были временно эвакуированы. Жертв нет", – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Управление по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области направило на место происшествия 150 сотрудников и 20 единиц техники, добавили в ведомстве.
Администрация Ташкентской области также сообщает, что в Бостанлыкском районе в результате ливневых дождей сошел сель и подтопило нескольких жилых домов. О пострадавших и эвакуации людей не сообщается.
Накануне сход селя был также зафиксирован в городе Зарафшан Навоийской области, сведений о пострадавших не поступало, было эвакуировано 300 человек.
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Утром 1 мая в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. По данным МЧС, 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями, четверо погибли, еще один пропал без вести. В результате ЧС были эвакуированы около 70 тысяч человек. Наводнение затронуло и соседний Казахстан, где в Туркестанской области из 14 населенных пунктов были эвакуированы больше 31 тысячи жителей, подтоплено более 7,6 тысячи гектаров посевных площадей.
По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков в странах Центральной Азии, что повлечет за собой увеличение наводнений, паводков и усиление селевой активности.
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