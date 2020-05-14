На юге Узбекистана эвакуировали 900 человек из-за наводнения

"В результате наводнения 900 человек, проживающих в этом районе, были временно эвакуированы. Жертв нет", – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Утром 1 мая в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. По данным МЧС, 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями, четверо погибли, еще один пропал без вести. В результате ЧС были эвакуированы около 70 тысяч человек. Наводнение затронуло и соседний Казахстан, где в Туркестанской области из 14 населенных пунктов были эвакуированы больше 31 тысячи жителей, подтоплено более 7,6 тысячи гектаров посевных площадей.