В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью

Дорохин, являющийся одним из представителей Тюменской области в парламенте, ранее заявил РИА Новости, что регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом уже в 2021 году. Он высказал мнение, что "большинство поддержит" объединение, которое, считает Дорохин, было бы "логичным" и выгодным всем трем субъектам и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.