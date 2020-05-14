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2020-05-14T11:14
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В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью
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РИА Новости

В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью

09:16 14.05.2020 (обновлено: 11:14 14.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун (ЛДПР) невысоко оценил вероятность объединения Югры с Тюменской областью и Ямалом, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Павла Дорохина.
Дорохин, являющийся одним из представителей Тюменской области в парламенте, ранее заявил РИА Новости, что регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом уже в 2021 году. Он высказал мнение, что "большинство поддержит" объединение, которое, считает Дорохин, было бы "логичным" и выгодным всем трем субъектам и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.
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"В том или ином ключе этот вопрос поднимается уже более 20 лет на моей памяти. Не могу сказать, что это в принципе невозможно, но вероятность именно такого объединения, считаю, невелика", - заявил Сысун РИА Новости.
Он напомнил, что Югра и Ямал сегодня - отдельные субъекты РФ. "Это записано в конституции, и в последних поправках, которые должны вынести на всероссийское голосование, таких поправок не было", - добавил депутат.
Накануне врио глав Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона.
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Объединение Архангельской области и НАОХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Госдума РФТюменская областьПолитика
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