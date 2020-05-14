Россияне стали чаще жаловаться на увольнения, заявили в ОНФ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россияне за последний месяц стали чаще жаловаться в Общероссийский народный фронт (Подмосковье, Санкт-Петербург и Россияне за последний месяц стали чаще жаловаться в Общероссийский народный фронт ( ОНФ ) на незаконные увольнения, реже - на задержки зарплат и принуждения к неоплачиваемому отпуску, лидерами по числу обращений стали Москва Краснодарский край , сообщили РИА Новости в ОНФ.

В рамках акции "Мы вместе" Народный фронт запустил сайт "Труд.ОНФ" для правовой поддержки граждан в период пандемии. На нем можно оставлять электронные сообщения о проблемах с работой. Наиболее проблемные или массовые электронные обращения, поступающие на сайт, будут рассматриваться индивидуально. В ОНФ сообщили, что более чем за месяц на портал поступили порядка 100 обращений.

"У нас 18% обращений касаются задержки выплат или зарплат, 18% - увольнений и принуждений к увольнению, 14% - вопросы про биржу труда, отсутствие ответа от биржи, отказы в отпуске по выплате ипотеки", - рассказал РИА Новости замруководителя бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

За последний месяц число жалоб на увольнения выросло: в середине апреля этот показатель составил 17,2%. Вместе с тем, количество обращений по задержкам зарплат сократилось: месяц назад эта цифра была на уровне 19,3%. На проблемы с биржей труда в апреле жаловались порядка 14,8% россиян.

По словам Горюханова, 10% граждан жаловались на принуждения уйти в отпуск или на отказы в оплате отпуска (в апреле этот показатель был выше и составил 14,8%). 17% обращений за последний месяц касались получения справочной информации по трудовым вопросам.

Жалобы на задержку документов составили 8%, 4% - принуждение выходить на работу сотрудникам из зоны риска, столько же обращений касаются нарушений условий труда. 3% россиян сталкиваются с проблемами на сайте Госуслуг, 2% увольняют по причине банкротства, такое же число сообщают о снижении ставки более чем в три раза без согласия.

Лидерами по числу обращений стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом экспертам ОНФ и юристам удалось помочь в 33-50% случаях. Остальные обращения пока находятся в работе.

"Мы приняли решение помочь людям защитить их права и подключили к работе с обращениями волонтеров-юристов, для того чтобы добиться справедливости. Наши юристы проверяют информацию, поступающую на сайт, проводят бесплатные консультации для граждан. При необходимости мы направляем работодателям предостережения о недопущении неправомерных действий", - сообщил РИА Новости замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Он напомнил, что по итогам обобщения заявок ОНФ уже направлял обращения в правительство. ОНФ также передаст обращения граждан в Федеральную службу по труду и занятости и СПЧ.