Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T08:39
https://ria.ru/20200514/1571412547.html
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения, заявили в ОНФ
https://cdn25.img.ria.ru/images/152366/21/1523662145_0:224:4323:2656_1036x0_80_0_0_e948ab7a2994e4c203551f4843533615.jpg
РИА Новости

Россияне стали чаще жаловаться на увольнения, заявили в ОНФ

08:39 14.05.2020
517
CC0 / Skitterphoto / Офисный работник
Офисный работник
CC0 / Skitterphoto /
Офисный работник. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россияне за последний месяц стали чаще жаловаться в Общероссийский народный фронт (ОНФ) на незаконные увольнения, реже - на задержки зарплат и принуждения к неоплачиваемому отпуску, лидерами по числу обращений стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщили РИА Новости в ОНФ.
В рамках акции "Мы вместе" Народный фронт запустил сайт "Труд.ОНФ" для правовой поддержки граждан в период пандемии. На нем можно оставлять электронные сообщения о проблемах с работой. Наиболее проблемные или массовые электронные обращения, поступающие на сайт, будут рассматриваться индивидуально. В ОНФ сообщили, что более чем за месяц на портал поступили порядка 100 обращений.
Пустой офис компании Unilever в Москве
8 апреля, 13:58
Россиянам озвучили причины для увольнения в период пандемии
"У нас 18% обращений касаются задержки выплат или зарплат, 18% - увольнений и принуждений к увольнению, 14% - вопросы про биржу труда, отсутствие ответа от биржи, отказы в отпуске по выплате ипотеки", - рассказал РИА Новости замруководителя бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.
За последний месяц число жалоб на увольнения выросло: в середине апреля этот показатель составил 17,2%. Вместе с тем, количество обращений по задержкам зарплат сократилось: месяц назад эта цифра была на уровне 19,3%. На проблемы с биржей труда в апреле жаловались порядка 14,8% россиян.
По словам Горюханова, 10% граждан жаловались на принуждения уйти в отпуск или на отказы в оплате отпуска (в апреле этот показатель был выше и составил 14,8%). 17% обращений за последний месяц касались получения справочной информации по трудовым вопросам.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
5 мая, 09:38
"Островок стабильности". Раскрыты два сценария роста безработицы в России
Жалобы на задержку документов составили 8%, 4% - принуждение выходить на работу сотрудникам из зоны риска, столько же обращений касаются нарушений условий труда. 3% россиян сталкиваются с проблемами на сайте Госуслуг, 2% увольняют по причине банкротства, такое же число сообщают о снижении ставки более чем в три раза без согласия.
Лидерами по числу обращений стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом экспертам ОНФ и юристам удалось помочь в 33-50% случаях. Остальные обращения пока находятся в работе.
Михаил Шмаков
29 апреля, 10:57Распространение нового коронавируса
В ОНФ предложили увеличить пособие по безработице
"Мы приняли решение помочь людям защитить их права и подключили к работе с обращениями волонтеров-юристов, для того чтобы добиться справедливости. Наши юристы проверяют информацию, поступающую на сайт, проводят бесплатные консультации для граждан. При необходимости мы направляем работодателям предостережения о недопущении неправомерных действий", - сообщил РИА Новости замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.
Он напомнил, что по итогам обобщения заявок ОНФ уже направлял обращения в правительство. ОНФ также передаст обращения граждан в Федеральную службу по труду и занятости и СПЧ.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
331022
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общероссийский народный фронтМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Георгий Сапронов: Скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID.
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
Лента новостейМолния