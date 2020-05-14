В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росздравнадзор в ходе анализа деятельности минздрава Дагестана и подведомственных ему учреждений выявил нарушения, в том числе недостаток лекарств и тест-систем, длительные сроки ожидания КТ-исследований, организация работы перепрофилированных медучреждения для пациентов с COVID-19 не на должном уровне, сообщается на сайте ведомства.

"В период с 7 по 8 мая был проведен анализ деятельности министерства здравоохранения Республики Дагестан и подведомственных ему медицинских организаций... Основной проблемой региона является недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, что связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов", - говорится в сообщении.

Кроме того, работа перепрофилированных медучреждений организована не на должном уровне, отмечается недостаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты, уточняется в материале.

Помимо этого отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода и есть проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью, а сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования на коронавирус достаточно длительные, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 242 271 человек, всего скончались от болезни 2212, выздоровели 48 003.