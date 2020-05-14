Роспотребназдор рекомендовал школам начинать уроки в разное время

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует после снятия ограничений начинать уроки в школах в разное время, чтобы уменьшить взаимодействие детей друг с другом, рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений.
"Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)", - говорится в материалах.
За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение, общение школьников разных классов во время перемен и прогулок должно быть исключено, уточняется в рекомендациях. Проведение массовых мероприятий запрещено, а по возможности следует сократить и число обучающихся в классе.
"С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений", - рекомендует Роспотребнадзор.