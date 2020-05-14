Роспотребназдор рекомендовал школам начинать уроки в разное время

Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений.

"Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)", - говорится в материалах.

За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение, общение школьников разных классов во время перемен и прогулок должно быть исключено, уточняется в рекомендациях. Проведение массовых мероприятий запрещено, а по возможности следует сократить и число обучающихся в классе.