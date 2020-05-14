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2020-05-14T09:08
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Роспотребназдор рекомендовал школам начинать уроки в разное время
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РИА Новости

Роспотребназдор рекомендовал школам начинать уроки в разное время

08:03 14.05.2020 (обновлено: 09:08 14.05.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует после снятия ограничений начинать уроки в школах в разное время, чтобы уменьшить взаимодействие детей друг с другом, рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений.
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"Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)", - говорится в материалах.
За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение, общение школьников разных классов во время перемен и прогулок должно быть исключено, уточняется в рекомендациях. Проведение массовых мероприятий запрещено, а по возможности следует сократить и число обучающихся в классе.
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"С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений", - рекомендует Роспотребнадзор.
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