СМИ: в Нигерии освободили более 70 заложников группировки "Боко Харам"*

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии освободили, по меньшей мере, 72 заложника, захваченных радикальной группировкой "Боко Харам",* передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник среди военных.
Как отмечается, заложники - по большей части женщины и дети - были освобождены по завершении ряда военных операций, ведущихся с 4 мая в штате Борно на северо-востоке страны. Кроме того, в ходе операций удалось ликвидировать, по меньшей мере, 18 членов группировки, изъять их снаряжение и захватить пособников террористов, отмечает агентство.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам",* также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства".* Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.