СМИ: в Нигерии освободили более 70 заложников группировки "Боко Харам"*

Как отмечается, заложники - по большей части женщины и дети - были освобождены по завершении ряда военных операций, ведущихся с 4 мая в штате Борно на северо-востоке страны. Кроме того, в ходе операций удалось ликвидировать, по меньшей мере, 18 членов группировки, изъять их снаряжение и захватить пособников террористов, отмечает агентство.