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2020-05-14T07:08
https://ria.ru/20200514/1571410863.html
СМИ: в Нигерии освободили более 70 заложников группировки "Боко Харам"*
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РИА Новости

СМИ: в Нигерии освободили более 70 заложников группировки "Боко Харам"*

07:08 14.05.2020
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии освободили, по меньшей мере, 72 заложника, захваченных радикальной группировкой "Боко Харам",* передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник среди военных.
Как отмечается, заложники - по большей части женщины и дети - были освобождены по завершении ряда военных операций, ведущихся с 4 мая в штате Борно на северо-востоке страны. Кроме того, в ходе операций удалось ликвидировать, по меньшей мере, 18 членов группировки, изъять их снаряжение и захватить пособников террористов, отмечает агентство.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам",* также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства".* Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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13 января, 16:51
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Боко ХарамНигерияВ мире
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