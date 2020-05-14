На Колыме медики получают все выплаты за работу с пациентами с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам. На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент напомнил, что уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами медицинским работникам, которые не во всех регионах доведены до людей. По состоянию на 12 мая девять регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. В их числе, по отчетам казначейства, и Магаданская область.

"Мы первые выплаты сделали до 1 мая, как раз получили письмо из Минздрава, разъясняющее, что можно использовать собственные деньги с последующей компенсацией замещения федеральными деньгами. Что наша областная больница в Магадане и сделала. Между праздниками появилось дополнительное разъяснение о том, что можно и нужно доплатить и районные коэффициенты, и северные надбавки. И буквально сегодня эти выплаты сделаны также… Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральным средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы", - сказал Носов.