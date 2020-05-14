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2020-05-14T06:23
https://ria.ru/20200514/1571410320.html
На Колыме медики получают все выплаты за работу с пациентами с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199831_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_700bd393abb5621f4d55e1986d94e8b8.jpg
РИА Новости

На Колыме медики получают все выплаты за работу с пациентами с COVID-19

06:23 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в кабинете компьютерной томографии
Врачи в кабинете компьютерной томографии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи в кабинете компьютерной томографии. Архивное фото
МАГАДАН, 14 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики Магаданской области получают все положенные выплаты за работу с пациентами с COVID-19, на них изначально направили региональные деньги, поэтому в отчетах федеральные средства еще не были задействованы, сообщил РИА Новости в четверг губернатор Сергей Носов.
Президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам. На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент напомнил, что уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами медицинским работникам, которые не во всех регионах доведены до людей. По состоянию на 12 мая девять регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. В их числе, по отчетам казначейства, и Магаданская область.
"Мы первые выплаты сделали до 1 мая, как раз получили письмо из Минздрава, разъясняющее, что можно использовать собственные деньги с последующей компенсацией замещения федеральными деньгами. Что наша областная больница в Магадане и сделала. Между праздниками появилось дополнительное разъяснение о том, что можно и нужно доплатить и районные коэффициенты, и северные надбавки. И буквально сегодня эти выплаты сделаны также… Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральным средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы", - сказал Носов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовМагаданМагаданская областьОбщество
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