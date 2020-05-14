В Южной Корее за сутки зафиксировали 29 случаев COVID-19

СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 29 случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 991, выздоровели 9762, скончались 260, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 259 погибших. Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразились люди, в том числе приехавшие из других городов, таких как Пусан Инчхон , у 131 среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. В связи с этим власти на неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 26 из 29 новых случаев имеют локальное происхождение, 20 связаны с новым кластером заражений. Три случая завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Инчхоне, четыре - в Сеуле, шесть - в провинции Кёнгидо, остальные - по всей стране.

Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших определенные клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установило контакт с более чем 2400 из них, оставшихся отслеживают по мобильным данным и пытаются выйти на контакт. С 11 мая администрация Сеула даже ввела анонимное тестирование на коронавирус, чтобы побудить гостей клубов проходить проверку без опасности разглашения личных данных. Как сообщил на брифинге начальник сводной команды по борьбе с вирусом Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий Юн Тхэ Хо , уже 35 тысяч человек были проверены на вирус в связи с кластером заражений в районе Итхэвон.

По словам мэра, зараженные появились также и в клубах, куда первоначальный зараженный из города Ёнин не заходил. В некоторых из них ежедневное количество посетителей превышает 1500 человек. Путь распространения коронавируса в таких клубах пока не ясен. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных источников распространения вируса. В связи с этим на вирус проверяют даже тех, кто просто посещал Итхэвон в последнее время.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 39 человек, общее число выздоровевших выросло до 9762, что составляет более 88%. Анализы 20 722 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 679 тысяч анализов на коронавирус.

Погиб еще один человек, число жертв составляет 260, при этом 179 из них погибли в Тэгу , еще 54 - в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся - в провинции Канвондо, три - в Пусане и четыре - в Сеуле. Еще по одному погибшему - в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 711 человек, в Тэгу – 6865 человек, 1368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 714 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,8%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1145 случая завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 481 зараженного.

Не менее чем у 429 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.