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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:04
https://ria.ru/20200514/1571409916.html
В Японии отменят режим ЧС в 39 префектурах из 47
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РИА Новости

В Японии отменят режим ЧС в 39 префектурах из 47

05:28 14.05.2020 (обновлено: 10:04 14.05.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах, заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета.
Как передает агентство Киодо, в начале заседания министр объявил о том, что режим чрезвычайной ситуации, действующий по всей стране с 16 апреля, будет отменен в 39 префектурах. Режим чрезвычайной ситуации по-прежнему будет действовать на Хоккайдо, в Токио и соседних Сайтаме, Тибе, Канагаве, а также в Киото, Осаке, Хёго.
"По всей стране есть тенденция к сокращению заражений. В последнее время в 39 префектурах ситуация с заражениями коронавирусом пришла к уровню до середины марта, когда началось распространение инфекции", - приводит слова министра агентство Киодо.
После обсуждения вопроса на экспертном совете премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложит о намерении снять режим ЧС парламенту. На вечер запланирована его пресс-конференция, а затем официально решение будет принято правительственным штабом по противодействию заражений COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
8 мая, 15:33Распространение нового коронавируса
В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Синдзо АбэОсака (город)ЯпонияТокиоВ мире
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