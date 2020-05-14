Академик-кардиохирург рассказал о вреде плотного завтрака

По словам медика, активизация пищеварительной системы при сытном завтраке приводит к тому, что человека начинает одолевать сонливость.

"Когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать", — сказал Бокерия.

Он подчеркнул, что и сам питается перед работой легко, только для того, "чтобы ноги держали", — в его утренний рацион входит лишь творог.

Бокерия не согласен с выражением "ужин отдай врагу". Так, в течение дня он делает хирургические операции и не отвлекается на приемы пищи. Домой врач возвращается лишь в восемь вечера, а просыпается в 5:45. Однако именно ужин после работы его основной прием пищи. Такой режим дня собеседник телеканала подглядел у американских коллег, которые приходят домой к семи и плотно ужинают, после чего занимаются спортом.

Врач признался, что многие критикуют его за такую философию, однако он считает ее актуальной.