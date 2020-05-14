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2020-05-14T11:31
https://ria.ru/20200514/1571409746.html
Академик-кардиохирург рассказал о вреде плотного завтрака
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РИА Новости

Академик-кардиохирург рассказал о вреде плотного завтрака

05:20 14.05.2020 (обновлено: 11:31 14.05.2020)
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© Flickr / swan-tКаша
Каша
© Flickr / swan-t
Каша. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Советский и российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия рассказал в интервью Пятому каналу о вреде плотного завтрака.
По словам медика, активизация пищеварительной системы при сытном завтраке приводит к тому, что человека начинает одолевать сонливость.
"Когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать", — сказал Бокерия.
Он подчеркнул, что и сам питается перед работой легко, только для того, "чтобы ноги держали", — в его утренний рацион входит лишь творог.
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Бокерия не согласен с выражением "ужин отдай врагу". Так, в течение дня он делает хирургические операции и не отвлекается на приемы пищи. Домой врач возвращается лишь в восемь вечера, а просыпается в 5:45. Однако именно ужин после работы его основной прием пищи. Такой режим дня собеседник телеканала подглядел у американских коллег, которые приходят домой к семи и плотно ужинают, после чего занимаются спортом.
Врач признался, что многие критикуют его за такую философию, однако он считает ее актуальной.
Лео Бокерия — главный кардиохирург Минздрава, академик РАН и профессор, ведет педагогическую работу. С 1994 по 2019 год он был директором Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
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РоссияЛео БокерияРоссийская академия наукдиетаЕдаОбщество
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