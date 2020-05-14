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2020-05-14T10:12
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У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
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РИА Новости

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

05:08 14.05.2020 (обновлено: 10:12 14.05.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в четверг в 12.22 (4.22 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 51 градус северной широты и 158,2 градуса восточной долготы – в 154 километрах восточнее города-Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По данным сейсмологов, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска силой 2 балла.
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