У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в четверг в 12.22 (4.22 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 51 градус северной широты и 158,2 градуса восточной долготы – в 154 километрах восточнее города-Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По данным сейсмологов, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска силой 2 балла.