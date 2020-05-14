Исследование: 68% россиян отказались от майских праздников на природе

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 70% Почти 70% россиян на фоне эпидемии коронавируса отказались от поездок на природу и шашлыков во время майских праздников, а 17% россиян отказались от путешествии по России, следует из исследования аналитиков Avito Недвижимость, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.

Аналитики Авито Недвижимости провели исследование и выяснили, как жители страны собирались провести праздничные дни и от каких направлений для краткосрочных путешествий им пришлось отказаться в связи с пандемией коронавируса. В опросе приняли участие 5 тысяч человек.

"72% респондентов были вынуждены пересмотреть свои планы на майские праздники, особенно молодёжь 18-24 лет (79%). Самым популярным видом досуга, от которого пришлось отказаться 68% опрошенных, стали разнообразные варианты времяпрепровождения на природе: любимые многими поездки за город, на шашлыки или занятия спортом на свежем воздухе", - говорится в материалах.

Почти треть россиян (30%), по данным Avito Недвижимость, хотели в свободное время посетить разнообразные культурные мероприятия: кино, концерты, музеи и театры.

Планы некоторых участников исследования изменились не столь кардинально: так, 18% изначально хотели остаться на длинные выходные дома, а 15% рассчитывали заняться ремонтом и уборкой – причем в обоих случаях такие варианты были более предпочтительны для мужчин, чем для женщин (22% против 16% и 20% против 11% соответственно).

"Сложившаяся в России ситуация заставила ее жителей достаточно радикально изменить свой досуг на майские выходные. При этом россиянам пришлось отказаться не только от традиционных культурных мероприятий и посещений мемориалов в своих городах. Так, некоторые из опрошенных нами пользователей отмечали, что им пришлось отменить свадьбы, поездки на рыбалку и уборки на кладбищах. Однако радует тот факт, что россияне смотрят в будущее с оптимизмом и уже решают, куда они смогут отправиться в России, как только текущие ограничения на передвижение будут сняты", - отметил руководитель направления краткосрочной аренды Avito Недвижимости Артем Кромочкин.

Отмена путешествий

"Также, как показали результаты исследования, 17% россиян распрощались с мечтами о путешествии по России, намеченном на праздничные дни. Среди наиболее популярных направлений для предполагаемого весеннего отдыха респонденты назвали Москву (15%), Санкт-Петербург (15%), Краснодарский край (14%), Казань (8%) и Крым (7%). Однако теперь россияне внесли в свои маршруты серьезные коррективы", - говорится в материалах.

По данным Avito Недвижимость, по сравнению с прошлыми майскими в период праздников этого года сохранилась уже сформировавшаяся за время карантина тенденция: арендаторы стали больше интересоваться краткосрочной арендой недвижимости недалеко от места своего проживания.

Тем не менее, создавшаяся в связи с ограничениями на перемещения внутри страны обстановка заставила россиян изменить свое отношение к внутреннему туризму – в этом, по итогам опроса, признались 45% респондентов. Однако после завершения карантина многие россияне все же намерены отправиться в путешествие.

"Почти две трети участников исследования (63%) планируют отправиться путешествовать по России, как только закончится карантин. Среди приоритетных направлений для таких поездок россияне отмечают Сочи и другие города Краснодарского края (21%), Крым (16%), Санкт-Петербург (15%) и Байкал (9%)", - говорится в результатах исследования.