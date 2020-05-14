Исследование: две трети россиян тратят больше половины бюджета на еду

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Расходы на продукты около 70% Расходы на продукты около 70% россиян отнимают более половины их бюджета, говорится в исследовании сервиса Работа.ру и ИТ-компании "Эвотор", которые выяснили уровень затрат жителей России на питание в период ограничений из-за пандемии.

В рамках исследования был проведен опрос среди 3,8 тысячи человек старше 18 лет во всех регионах России.

"71% россиян тратят на еду более 50% своего дохода. 30% опрошенных отметили, что тратят на еду не менее 50% своего дохода. До 20% заработка расходуют 17% респондентов, не менее 80% - 13% участников опроса. 28% тратят на еду практически весь доход, а у 12% респондентов нет необходимости рассчитывать затраты на питание", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В среднем жители России тратят на еду около 32 тысяч рублей. Интересно, что в Санкт-Петербурге средние затраты на питание чуть больше, чем в Москве : 32,058 тысячи рублей против 31,257 тысячи рублей. Мужчины в среднем по стране тратят на еду больше, чем женщины: 33,332 тысячи рублей против 31,717 тысячи рублей.

По данным ИТ-компании "Эвотор", в апреле 2020 года средний чек покупки продуктов вырос по сравнению с апрелем 2019 года, при этом россияне стали реже ходить за продуктами в несетевые супер- и минимаркеты у дома. Так, средний чек несетевых магазинов вырос на 22%, до 331 рубля, а количество покупок (чеков) снизилось на 42%.