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2020-05-14T03:43
https://ria.ru/20200514/1571408825.html
Исследование: две трети россиян тратят больше половины бюджета на еду
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РИА Новости

Исследование: две трети россиян тратят больше половины бюджета на еду

03:41 14.05.2020 (обновлено: 03:43 14.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Женщина получает наличные деньги в банкомате . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Расходы на продукты около 70% россиян отнимают более половины их бюджета, говорится в исследовании сервиса Работа.ру и ИТ-компании "Эвотор", которые выяснили уровень затрат жителей России на питание в период ограничений из-за пандемии.
В рамках исследования был проведен опрос среди 3,8 тысячи человек старше 18 лет во всех регионах России.
"71% россиян тратят на еду более 50% своего дохода. 30% опрошенных отметили, что тратят на еду не менее 50% своего дохода. До 20% заработка расходуют 17% респондентов, не менее 80% - 13% участников опроса. 28% тратят на еду практически весь доход, а у 12% респондентов нет необходимости рассчитывать затраты на питание", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В среднем жители России тратят на еду около 32 тысяч рублей. Интересно, что в Санкт-Петербурге средние затраты на питание чуть больше, чем в Москве: 32,058 тысячи рублей против 31,257 тысячи рублей. Мужчины в среднем по стране тратят на еду больше, чем женщины: 33,332 тысячи рублей против 31,717 тысячи рублей.
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По данным ИТ-компании "Эвотор", в апреле 2020 года средний чек покупки продуктов вырос по сравнению с апрелем 2019 года, при этом россияне стали реже ходить за продуктами в несетевые супер- и минимаркеты у дома. Так, средний чек несетевых магазинов вырос на 22%, до 331 рубля, а количество покупок (чеков) снизилось на 42%.
При этом средний чек специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных) вырос на 13%, до 498 рублей, и само количество покупок в них увеличилось на 4%. По сравнению с прошлым годом россияне в апреле стали больше тратить на некрепкий алкоголь. Средний чек магазинов пива вырос на 18%, до 364 рублей, количество покупок - на 9%. В алкомаркетах же количество покупок снизилось на 11%, хотя средний чек вырос на 18%, до 424 рублей.
Салат
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