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2020-05-14T03:39
https://ria.ru/20200514/1571408779.html
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
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РИА Новости

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

03:35 14.05.2020 (обновлено: 03:39 14.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В апреле 2020 года было выдано 0,58 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось еще более существенным - на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 миллиона единиц)", - подсчитали аналитики.
По их данным, падение выдачи в апреле текущего года в месячном выражении оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в кризисном январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов упала на 61,3%.
Наибольшее количество потребкредитов за апрель текущего года было выдано в Москве (30 тысяч ссуд), Московской области (25,3 тысячи), Башкирии (20,7 тысячи), Свердловской области (20,3 тысячи) и Санкт-Петербурге (17,8 тысячи).
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Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).
"Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, "встало". В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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КредитНациональное бюро кредитных историйМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайЭкономика
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