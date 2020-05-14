Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

"В апреле 2020 года было выдано 0,58 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось еще более существенным - на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 миллиона единиц)", - подсчитали аналитики.