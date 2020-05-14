Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-14T03:23
https://ria.ru/20200514/1571408704.html
В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_516:0:2653:1202_1036x0_80_0_0_5302c00e34e0d2d9a783319c98638045.jpg
РИА Новости

В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты

03:23 14.05.2020
4329
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в 2020 году планируется выделить 150 тысяч долларов (при курсе 65 рублей за доллар США) на разработку не менее трех аванпроектов ракет.
Международная космическая станция
27 апреля, 03:52Хочу стать космонавтом
Коммерческий полет "Союза" на МКС планируется в 2022-2023 годах
Как пояснил РИА Новости соруководитель группы "Аэронет" Сергей Жуков, комментируя эти материалы, конкурс планируется объявить "не раньше, чем через несколько месяцев". При этом он отметил, что проект пока находится на стадии утверждения.
Из нескольких проектов планируется выбрать два проекта и в 2021 году провести их эскизную проработку. К проекту на разных этапах планируется привлечь Российскую венчурную компанию, Фонд содействия инновациям, Фонд перспективных исследований и Роскосмос.
В итоге должен быть выбран один проект космического носителя. Создание опытного образца ракеты и ее летные испытания планируется начать в 2024 году. А с 2025 года планируется выйти на прибыль, говорится в материалах.
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
20 апреля, 03:17Хочу стать космонавтом
Космические туристы смогут встретить Новый год на орбите
Среди требований: масса ракеты от 13 до 20 тонн, она должна быть способна выводить на орбиту до 500 километров космические аппараты массой до 250 килограммов. Стоимость пуска должна составлять менее 3 миллионов долларов.
При консервативном сценарии к 2030 году планируется выйти на примерно 20 пусков таких ракет в год в интересах российских потребителей, а при оптимистичном сценарии - проводить более 40 пусков в интересах российских и зарубежных заказчиков.
Единственным действующим конкурентом на рынке пусковых услуг указана ракета Electron. Помимо того, в материалах рассмотрены другие потенциальные конкуренты.
Земля
30 сентября 2019, 07:08РИА Наука
Российская частная компания хочет разработать дешевый космический корабль
Ракета Electron создана новозеландской "дочкой" американской компании Rocket Lab. Ее пуски проводятся с территории Северного острова Новой Зеландии.
С 2017 года осуществлено 11 пусков ракеты Electron, первый из которых был аварийным.
В настоящее время у России нет ракет сверхлегкого класса. Свой носитель подобной грузоподъемности создают Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.
Носители сверхлегкого класса предназначены для запуска малых спутников или групп таких спутников в оперативном режиме. Для запуска на более тяжелых ракетах следует собрать большее количество малых аппаратов или запускать их в качестве попутной нагрузки с крупным спутником. Заказчикам не всегда удобно ждать таких запусков.
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
29 января 2019, 03:36РИА Наука
В России через пять лет может появиться частный космический туризм
1011021
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссийская венчурная компания
Рекомендуем
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Так художник представил себе то, как взаимодействуют нейтрино сверхвысоких энергий и молекулы воды
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
Лента новостейМолния