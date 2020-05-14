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75 лет Великой Победы
2020-05-14T02:09
https://ria.ru/20200514/1571407757.html
Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155888/93/1558889348_0:228:3235:2048_1036x0_80_0_0_73e4bf180702053672f3d28b3f35af7d.jpg
РИА Новости

Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе

01:46 14.05.2020 (обновлено: 02:09 14.05.2020)
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© РИА НовостиВеликая отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Югославии от немецко-фашистских захватчиков
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Югославии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Югославии от немецко-фашистских захватчиков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Югославы разгромили эсэсовцев и коллаборационистов в Полянской битве — последней европейской битве Второй мировой войны — при активном участии советских офицеров и инструкторов, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Полянская битва (14-15 мая 1945 года) — последняя крупная битва Второй мировой войны в Европе. Народно-освободительная армия Югославии, созданная из партизанских отрядов, остановила немецкие части и коллаборационистские националистические формирования, которые пытались прорваться в сектор оккупации американских войск, чтобы избежать сдачи югославским или советским войскам.

"Советские офицеры, инструкторы и подпольщики во время войны переправлялись на территорию Югославии в партизанские отряды, где обучали союзников, создавали и совершенствовали военную структуру Народно-освободительной армий Югославии. Это помогло одержать победу в Полянской битве", — заявил Буранов.

Историк рассказал, что весной 1945 года немецкие войска на территории Югославии были разбиты югославскими партизанами, поэтому командующий группой армий "E", генерал-полковник Александр Лёр подписал акт о безоговорочной капитуляции подконтрольной ему группировки войск.
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"Однако некоторые немецкие части не подчинились, и 14 мая разрозненные подразделения, которые входили в гарнизоны крупных городов, полицейские и конвойные батальоны, охранные части СС объединились и предприняли попытку прорваться на территории Австрии и северной Италии, чтобы оказаться в секторе оккупации американцев и сдаться им", — добавил эксперт РВИО.
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Он отметил, что к ним присоединились отдельные формирования националистических движений, "суммарно эта группировка составляла порядка 30 тысяч человек".

"Во время войны в Югославии было создано широкое подполье, немцы в борьбе с партизанами делали ставку на националистические группировки. Для этого в каждой республике Югославии создавались и поддерживались националистические и ультраправые движения", — рассказал эксперт РВИО.

Во время войны с немцами сотрудничали некоторые представители сербских четников, националисты-усташи пришли к власти в Хорватии, в Словении под эгидой нацистской Германии были созданы коллаборационистские формирования — Словенское домобранство. "Все националисты были хорошо вооружены немцами и хорошо обучены", — отметил Буранов.
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Он рассказал, что большая часть этих людей была соучастниками военных преступлений и этнических чисток, "их целью было не попасться югославским партизанам или советской армии, но для югославов взять их в плен было делом чести".

"Полянская битва начались 14 мая 1945 года, когда группировки подошли к югославским партизанам, которые стояли кордонами на дорогах, и предъявили ультиматум с требованием предоставить свободный проход для отхода на запад. После категорического отказа начались бои в основном с применением стрелкового оружия - винтовок, автоматов, пулеметов", — сказал Буранов.

Историк подчеркнул, что полная победа Народно-освободительной армии Югославии была достигнута, когда на помощь к югославам подошли силы западных союзников на танках. Немцы и националисты стали складывать оружие или разбегаться, прятаться в лесах, продвигаясь на запад. Потери, по меркам Второй мировой войны, были незначительные — 500-600 человек потеряли немцы и националисты, из них 350 убитыми. Безвозвратные потери партизан составили 100 человек.
"После Полянской битвы произошло еще несколько инцидентов с участием членов разгромленных националистических формирований, однако именно этот бой принято считать последним в истории Второй мировой войны в Европе", — резюмировал эксперт РВИО.
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75 лет Великой ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияСербияЕвропаХорватияЮгославияОбщество
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