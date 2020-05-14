Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе

"Советские офицеры, инструкторы и подпольщики во время войны переправлялись на территорию Югославии в партизанские отряды, где обучали союзников, создавали и совершенствовали военную структуру Народно-освободительной армий Югославии. Это помогло одержать победу в Полянской битве", — заявил Буранов.
"Во время войны в Югославии было создано широкое подполье, немцы в борьбе с партизанами делали ставку на националистические группировки. Для этого в каждой республике Югославии создавались и поддерживались националистические и ультраправые движения", — рассказал эксперт РВИО.
"Полянская битва начались 14 мая 1945 года, когда группировки подошли к югославским партизанам, которые стояли кордонами на дорогах, и предъявили ультиматум с требованием предоставить свободный проход для отхода на запад. После категорического отказа начались бои в основном с применением стрелкового оружия - винтовок, автоматов, пулеметов", — сказал Буранов.