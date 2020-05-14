Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Югославы разгромили эсэсовцев и коллаборационистов в Полянской битве — последней европейской битве Второй мировой войны — при активном участии советских офицеров и инструкторов, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( Югославы разгромили эсэсовцев и коллаборационистов в Полянской битве — последней европейской битве Второй мировой войны — при активном участии советских офицеров и инструкторов, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Полянская битва (14-15 мая 1945 года) — последняя крупная битва Второй мировой войны в Европе . Народно-освободительная армия Югославии , созданная из партизанских отрядов, остановила немецкие части и коллаборационистские националистические формирования, которые пытались прорваться в сектор оккупации американских войск, чтобы избежать сдачи югославским или советским войскам.

"Советские офицеры, инструкторы и подпольщики во время войны переправлялись на территорию Югославии в партизанские отряды, где обучали союзников, создавали и совершенствовали военную структуру Народно-освободительной армий Югославии. Это помогло одержать победу в Полянской битве", — заявил Буранов.

Историк рассказал, что весной 1945 года немецкие войска на территории Югославии были разбиты югославскими партизанами, поэтому командующий группой армий "E", генерал-полковник Александр Лёр подписал акт о безоговорочной капитуляции подконтрольной ему группировки войск.

"Однако некоторые немецкие части не подчинились, и 14 мая разрозненные подразделения, которые входили в гарнизоны крупных городов, полицейские и конвойные батальоны, охранные части СС объединились и предприняли попытку прорваться на территории Австрии и северной Италии, чтобы оказаться в секторе оккупации американцев и сдаться им", — добавил эксперт РВИО.

Он отметил, что к ним присоединились отдельные формирования националистических движений, "суммарно эта группировка составляла порядка 30 тысяч человек".

"Во время войны в Югославии было создано широкое подполье, немцы в борьбе с партизанами делали ставку на националистические группировки. Для этого в каждой республике Югославии создавались и поддерживались националистические и ультраправые движения", — рассказал эксперт РВИО.

Во время войны с немцами сотрудничали некоторые представители сербских четников, националисты-усташи пришли к власти в Хорватии , в Словении под эгидой нацистской Германии были созданы коллаборационистские формирования — Словенское домобранство. "Все националисты были хорошо вооружены немцами и хорошо обучены", — отметил Буранов.

Он рассказал, что большая часть этих людей была соучастниками военных преступлений и этнических чисток, "их целью было не попасться югославским партизанам или советской армии, но для югославов взять их в плен было делом чести".

"Полянская битва начались 14 мая 1945 года, когда группировки подошли к югославским партизанам, которые стояли кордонами на дорогах, и предъявили ультиматум с требованием предоставить свободный проход для отхода на запад. После категорического отказа начались бои в основном с применением стрелкового оружия - винтовок, автоматов, пулеметов", — сказал Буранов.

Историк подчеркнул, что полная победа Народно-освободительной армии Югославии была достигнута, когда на помощь к югославам подошли силы западных союзников на танках. Немцы и националисты стали складывать оружие или разбегаться, прятаться в лесах, продвигаясь на запад. Потери, по меркам Второй мировой войны, были незначительные — 500-600 человек потеряли немцы и националисты, из них 350 убитыми. Безвозвратные потери партизан составили 100 человек.