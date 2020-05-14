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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T03:00
https://ria.ru/20200514/1571407267.html
За что могут уволить дистанционного работника?
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_daf1362316c255e6eeba9f3e93fc1312.jpg
РИА Новости

За что могут уволить дистанционного работника?

03:00 14.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За что могут или не могут уволить сотрудника во время дистанционной работы, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Из-за пандемии коронавируса вот уже второй месяц многие работают дистанционно. Для кого-то это новый опыт, другим уже не привыкать. Все чаще эксперты заключают, что за удаленкой – будущее. Но у работодателей возникает много вопросов. Например, можно ли уволить сотрудника за пьянство или прогул во время удаленной работы? Это сделать практически невозможно, рассказал в интервью радио Sputnik председатель ФНПР Михаил Шмаков.
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"Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя. Условно человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал. Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность", – сказал Михаил Шмаков.
Многие работодатели именно потому не очень хорошо относятся к дистанционной работе, что не могут контролировать своих сотрудников. Вряд ли работа из дома в ближайшей перспективе станет вытеснит традиционные виды занятости, отметил председатель ФНПР.
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"Вся эта пропаганда, что удаленная работа – это наше будущее, не оправдывается, потому что это малоэффективная работа. Есть профессии, по которым можно работать удаленно. Условно композитор, который пишет музыку, программист, который пишет программу, должны в течение какого-то времени сделать работу и получить за свой труд соответствующее вознаграждение. Все остальное – неэффективно", – высказал свое мнение в эфире радио Sputnik Михаил Шмаков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
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