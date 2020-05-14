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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:09
https://ria.ru/20200514/1571406882.html
В российских школах отменят общие перемены
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_0:177:3076:1908_1036x0_80_0_0_47d3bbfbc97a25e2f52186482b6b6dca.jpg
РИА Новости

В российских школах отменят общие перемены

00:34 14.05.2020 (обновлено: 09:09 14.05.2020)
430652
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В школах после их открытия следует отменить общие перемены, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.
Кроме того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возоможности уменьшить число обучающихся в классе.
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Перед открытием образовательного учреждения Роспотребнадзор предписывает проводить генеральную уборку с дезинфекцией. Также при входе в здание следует установить дозатор с антисептиком.
Ранее с рекомендациями по организации учебной деятельности выступило Минппросвещения. В частности, ведомство призвало соблюдать в школах дистанцию не менее 1,5 метра как между учениками, так и педагогами.
В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных коронавирусом, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Да всё равно эти предписания дурацкие будут и выполняться по дурацки . Т.е. никак.
14 мая, 01:20
ИБИван Бездомный
17310607
и по возможности уменьшить число обучающихся в классе - правда??? это как уменьшить???? классы переполнены. Свободны классы только в деревне
14 мая, 01:20
Мария .
170101104
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