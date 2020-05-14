В российских школах отменят общие перемены

Учитель одной из школ. Архивное фото

Учитель одной из школ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В школах после их открытия следует отменить общие перемены, говорится в В школах после их открытия следует отменить общие перемены, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.

Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.

Кроме того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возоможности уменьшить число обучающихся в классе.

Перед открытием образовательного учреждения Роспотребнадзор предписывает проводить генеральную уборку с дезинфекцией. Также при входе в здание следует установить дозатор с антисептиком.

Ранее с рекомендациями по организации учебной деятельности выступило Минппросвещения . В частности, ведомство призвало соблюдать в школах дистанцию не менее 1,5 метра как между учениками, так и педагогами.

В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных коронавирусом, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.