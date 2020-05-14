Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская нефтяная отрасль готова понести первые серьезные потери. Крупнейшая компания California Resources предупредила инвесторов о возможном банкротстве. Об этом же заявил и сланцевый гигант Chesapeake Enеrgy. Обе фирмы погрязли в долгах, и обвал цен на сырье не оставил им шанса расплатиться. Почему это далеко не последние жертвы кризиса — в материале РИА Новости.

Обвальное падение

С начала пандемии котировки нефти упали почти на 50%, в апреле из-за беспрецедентного сжатия спроса на топливо и переполненных нефтехранилищ фьючерсы проваливались в отрицательную зону.

Техасские нефтяники этого не выдержали. Parsley Energy закрыла 150 скважин, Continental Resources сократила добычу на треть, а Texland Petroleum — полностью. В апреле обанкротился один из крупнейших сланцевиков — Whiting Petroleum. Следом — обслуживающая компания Hornbeck Offshore Services.

По мнению аналитиков, мало кто выживет, если цена барреля в течение года не поднимется выше 30 долларов. Для рентабельности сланцевикам нужно как минимум 50. По прогнозу Pickering Energy Partners, почти 40% компаний в этом году окажутся на грани банкротства.

В понедельник, 11 мая, крупнейший производитель — California Resources — объявил инвесторам: возможно, придется запустить процедуру банкротства.

Акции компании, с начала года уже потерявшие три четверти стоимости, рухнули на 32%. Калифорнийцы также сообщили регуляторам, что вынуждены отложить публикацию финансового отчета за первый квартал.

"Если не удастся реструктурировать баланс, появятся серьезные сомнения в способности продолжать работу", — говорится в заявлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В компании отметили, что поражены сочетанием "беспрецедентного сокращения" спроса на нефть и продолжающегося снижения цен.

У California Resources огромные долги — порядка пяти миллиардов. Их пытались реструктурировать, но резкое падение цен на энергоносители не позволило это сделать. При этом производитель израсходовал более 60% средств, предоставленных в рамках кредитной линии на миллиард долларов.

Миллиардные убытки

С такими же проблемами столкнулся и Chesapeake Energy — второй по размерам производитель газа в США. Его финансовый отчет за первый квартал привел инвесторов в ужас.

Чистый убыток вырос в 400 раз — до 8,3 миллиарда, порядка 853 долларов на акцию. Для сравнения: за тот же период прошлого года убытки составили 21 миллион долларов.

О предбанкротном состоянии компании известно давно. Сейчас общий долг Chesapeake — десять миллиардов долларов — почти в десять раз превышает ее рыночную стоимость. Падение спроса и цен не оставляют никаких шансов расплатиться.

Если низкие цены сохранятся в сочетании с запланированным снижением объема заимствований, прогноз по ликвидности и способности выполнять наши финансовые обязательства в течение следующих 12 месяцев неблагоприятный", — предупредили в компании.

В Chesapeake рассматривают различные варианты, чтобы остаться на плаву. Так, планируют сократить объемы бурения и разработки скважин на 30%, урезать производственные и общие расходы примерно на 20%. В повестке дня и продажа активов для привлечения денежных средств.

Однако "нет никаких гарантий, что компания сможет реструктурировать задолженность, улучшить финансовое положение или завершить какие-либо стратегические операции", подчеркивает руководство Chesapeake.

Выживут немногие

Как предупреждают аналитики, это только начало волны банкротств, которая скоро накроет отрасль.

"Пандемия коронавируса разрушила нефтяную промышленность, вызвав быстрое и беспрецедентное снижение спроса на бензин, авиационное и дизельное топливо. Добавьте к этому "эпическую ценовую войну" между Россией и Саудовской Аравией и огромные долги на балансах американских нефтяных компаний. Эти факторы почти наверняка вызовут всплеск банкротств ближайшие месяцы. В отличие от нефтяного кризиса 2014-2016 года, многие компании не выживут", — прогнозируют аналитики Bloomberg Intelligence.

Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже компаниям в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как предсказывает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.

Между тем, по оценкам Международного валютного фонда, благодаря соглашению ОПЕК+ средняя цена барреля в 2020-м составит 34,8 доллара, а в 2021-м — 36,4.

Банкротство станет для многих единственным выходом из положения: большинство сланцевых компаний не в состоянии рефинансировать огромные долги, а на инвесторов рассчитывать не приходится.

По итогам сланцевой "десятилетки" энергетический сектор индекса широкого рынка S&P 500 оказался худшим. Бизнес по-прежнему далек от рентабельности, компании до сих пор работают в убыток, финансируя дефицит за счет все новых заимствований. За десять лет 40 ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали.

Лишь единицы доказали, что в состоянии генерировать свободный денежный поток или существенную прибыль. В результате Уолл-стрит потребовал от нефтяных компаний жить по средствам, тратить меньше и выплачивать долги, вложив в прошлом году в отрасль вдвое меньше, чем в предыдущем.