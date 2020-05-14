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2020-05-14T13:37
https://ria.ru/20200514/1571399932.html
"Зарезал ее в суде": из-за убийства на Урале участковому грозит срок
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РИА Новости

"Зарезал ее в суде": из-за убийства на Урале участковому грозит срок

08:00 14.05.2020 (обновлено: 13:37 14.05.2020)
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© Фото : предоставлено адвокатомРушан Каримов
Рушан Каримов
© Фото : предоставлено адвокатом
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Угрожал, прокалывал шины, избивал — уралец Вячеслав Попов несколько месяцев преследовал бывшую гражданскую жену и в итоге убил ее. Следователи считают, что к трагедии привело бездействие местного участкового Рушана Каримова, которого обвинили в халатности. Но если верить родственникам погибшей, полицейский — единственный, кто пытался ее защитить. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах запутанной истории.

Десять ножевых

Утром 18 марта в один из судов Первоуральска вбежала перепуганная молодая женщина в крови, а следом за ней — мужчина с ножом. Дежуривший у входа судебный пристав бросился на нападавшего и попытался его скрутить, но тот все же успел нанести еще несколько ударов, один из них оказался смертельным.
Пристава спас служебный бронежилет, а тяжелораненая 27-летняя Полина Драница скончалась на месте. Позже судебные медики насчитают на ее теле около десяти ран. Во время борьбы пострадал и случайный посетитель, который тоже попытался задержать убийцу.
© Фото : СУ СКР по Свердловской областиСледователи осматривают место происшествия
Следователи осматривают место происшествия
© Фото : СУ СКР по Свердловской области
Следователи осматривают место происшествия
Вскоре выяснилось, что в тот день Полина шла на судебное заседание по административному делу — ее избил бывший гражданский муж Вячеслав Попов. Он и стал главным подозреваемым в убийстве.
Сразу после поножовщины Попова объявили в розыск, а спустя несколько часов задержали в одном из подъездов жилого дома неподалеку. Сопротивления он не оказал и на первом же допросе во всем сознался, заявив, что сильно приревновал Полину.

Слепая ревность

Полина и Вячеслав познакомились в 2017-м. Прожили вместе более двух лет, но даже после рождения дочери отношения так и не узаконили. А прошлой осенью женщина собрала вещи и ушла. По словам родственников и знакомых, решилась на это из-за приступов необоснованной ревности, которые все чаще повторялись у вспыльчивого Попова.
© Фото : Ленинский районный суд ЕкатеринбургаВячеслав Попов ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Вячеслав Попов ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
© Фото : Ленинский районный суд Екатеринбурга
Вячеслав Попов ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
"Она переехала с ребенком на другую квартиру, — рассказывает РИА Новости отчим убитой Лев Подопригоров. — Но бывший гражданский муж внезапно захотел все вернуть и стал навязчиво преследовать Полину. Звонил, угрожал. Однажды проткнул колеса на ее машине".
Женщине надоело все это терпеть, и она подала заявление в полицию. Разобраться в ситуации поручили местному участковому уполномоченному майору Рушану Каримову.
"Он сразу посоветовал Полине установить на дом камеру наружного видеонаблюдения, — объясняет адвокат погибшей Алексей Светлаков. — Вскоре Попов снова попытался повредить ее машину и на этот раз попал в объектив".
По словам юриста, Рушан проделал большую работу: собрал все необходимые для возбуждения уголовного дела материалы и передал коллегам (по закону участковый не имеет права открывать уголовные дела. - Прим. ред.). Те все внимательно изучили и не усмотрели в действиях Попова ничего криминального. А буквально через несколько дней после этого бывший гражданский муж подкараулил Полину в подъезде и избил.
© Фото : предоставлено отчимом погибшейУ Полины остались трое маленьких детей
У Полины осталось трое маленьких детей
© Фото : предоставлено отчимом погибшей
У Полины остались трое маленьких детей
"Каримов отправил мою падчерицу в травмпункт, чтобы снять побои, — вспоминает Подопригоров. — Опросил свидетелей. Он хотел, чтобы на этот раз дело возбудили по статье "Угроза убийством". Для этого нужно было заручиться поддержкой прокуратуры. Но там участковому объяснили, что доказать ничего не получится и у него есть лишь один путь — вынести отказной материал. Он так и сделал, но тут же предложил Полине оспорить его решение в суде".

Новые дела

Пока она обжаловала отказ, Каримов передал в суд материалы и справки о побоях, которые ей нанес бывший гражданский муж. Поскольку медики установили лишь легкий вред здоровью, дело рассматривали в административном порядке.
"Рушан прямо заявил судье, что Попов представляет для Полины серьезную опасность, — вспоминает отчим убитой. — На первом же заседании тот, никого не стесняясь, жестом указал в сторону падчерицы и провел пальцем по горлу, а на следующий день зарезал ее".
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После убийства прокуратура вновь проверила все заявления, поступившие от женщины. В результате, как и хотел Каримов, против Попова возбудили еще одно уголовное дело — по той самой статье "Угроза убийством". А самого участкового вызвали на допрос в СК и спустя несколько дней обвинили в халатности и превышении должностных полномочий.
"Дело в том, что Каримов больше месяца не принимал решения по заявлению Драницы, а затем вынес отказ, — объясняет РИА Новости старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Кроме угроз, девушка также сообщала о порче имущества. Но участковый не увидел в этом состава преступления. Поэтому после проверки против него и возбудили уголовное дело".

Положительные характеристики

Родственники и друзья погибшей уверены, что Каримова сейчас пытаются сделать крайним, несмотря на то, что он, по их словам, был единственным полицейским, которому доверяла Полина.
"Рушан ничего не нарушил — ни одной служебной инструкции, — рассказывает РИА Новости адвокат обвиняемого Ольга Кезик. — Действовал правильно: собрал весь материал, который требовался для того, чтобы привлечь Попова к уголовной ответственности. Но прокуратура сочла, что состава преступления здесь нет".
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Если дело дойдет до суда и вину участкового докажут, ему грозит до десяти лет колонии. Попову — до 15.
"Мне кажется, его кто-то покрывал, — считает отчим женщины. — Ведь Полина написала четыре заявления и всякий раз получала отказы. Но когда поднялась шумиха, дело все же возбудили. Причем на основании материалов, собранных Каримовым. Сделай они это раньше, падчерица осталась бы жива".
Все материалы о Попове передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области. Каримовым занимаются первоуральские следователи. От работы участкового пока не отстранили — на службе его всегда характеризовали только положительно.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПервоуральскСвердловская областьПроисшествия
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