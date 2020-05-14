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Культура
2020-05-14T05:54
https://ria.ru/20200514/1571396237.html
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569742616_0:53:1200:728_1036x0_80_0_0_21991738b8297c2fbc4123f69adba05c.jpg
РИА Новости

Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"

05:54 14.05.2020
10535
© Goldcrest Pictures (2008) Кадр из фильма "Сумерки"
Кадр из фильма Сумерки
© Goldcrest Pictures (2008)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователь с ником @kkolesaire, перечитавшая первую книгу из серии романов "Сумерки", опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором показывает, каким словом-паразитом злоупотребляет автор Стефани Майер.
@kkolesaire

hE ChUcKLeD 😂😫😭 ##foryoupage ##foryou ##twilight ##viral ##keepingbusy ##quarantine ##edwardcullen ##boredathome ##fyp ##funny ##teamedward

♬ original sound - kkolesaire
В тексте часто встречается глагол "chuckled" (посмеиваться, усмехаться, хихикать). Оно, как правило, употребляется при описании загадочного красавчика-вампира Эдварда Каллена. Иногда это слово писательница сочетает с наречиями "darkly" (мрачно), "blackly" (сердито) или "humourlessly" (сухо). Постоянно повторяющаяся фраза "He chuckled", действительно, режет слух.
Позже ролик перепостила в Твиттере контент-менеджер Алексия Лафата (@alexialafata), на чьей странице он стал вирусным. За сутки шуточное видео набрало более двух миллионов просмотров и почти 200 тысяч лайков (у @kkolesaire чуть больше 500 тысяч просмотров).

"Если вы заметили это слово-паразит, то развидеть его практически невозможно", — считает @alrxiafata.

Многих пользователей рассмешило видео, записанное наблюдательной тиктокершей. Но были и те, для кого оно стало уроком.
"Я живу в постоянном страхе, что мои работы когда-нибудь зачитают подобным образом. У меня тоже есть слова и обороты-паразиты, из которых, вероятно, можно было бы составить целые абзацы", — прокомментировал журналист Кристофер Бонанос.
"Боже мой! Мне вот совсем невесело. За этим действительно надо постоянно следить", — написала @Andrea_Dunlop.
Роман "Сумерки" о любви вампира и обычной девушки Беллы Свон вышел в 2005 году. В США он разошелся огромным тиражом в 100 тысяч экземпляров, после чего газета The New York Times включила его в список бестселлеров. Позже состоялся релиз еще трех частей: "Новолуния", "Затмения" и "Рассвета".
Недавно Стефани Майер объявила, что 4 августа выпустит новую книгу "Midnight sun" ("Солнце полуночи"). В ней повествование идет от лица вампира Эдварда Каллена, а не Беллы, как в предыдущих романах.
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