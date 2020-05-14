Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователь с ником @kkolesaire, перечитавшая первую книгу из серии романов "Сумерки", опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором показывает, каким словом-паразитом злоупотребляет автор Стефани Майер.

В тексте часто встречается глагол "chuckled" (посмеиваться, усмехаться, хихикать). Оно, как правило, употребляется при описании загадочного красавчика-вампира Эдварда Каллена. Иногда это слово писательница сочетает с наречиями "darkly" (мрачно), "blackly" (сердито) или "humourlessly" (сухо). Постоянно повторяющаяся фраза "He chuckled", действительно, режет слух.

Позже ролик перепостила в Твиттере контент-менеджер Алексия Лафата (@alexialafata), на чьей странице он стал вирусным. За сутки шуточное видео набрало более двух миллионов просмотров и почти 200 тысяч лайков (у @kkolesaire чуть больше 500 тысяч просмотров).

"Если вы заметили это слово-паразит, то развидеть его практически невозможно", — считает @alrxiafata.

Многих пользователей рассмешило видео, записанное наблюдательной тиктокершей. Но были и те, для кого оно стало уроком.

"Я живу в постоянном страхе, что мои работы когда-нибудь зачитают подобным образом. У меня тоже есть слова и обороты-паразиты, из которых, вероятно, можно было бы составить целые абзацы", — прокомментировал журналист Кристофер Бонанос.

"Боже мой! Мне вот совсем невесело. За этим действительно надо постоянно следить", — написала @Andrea_Dunlop.

Роман "Сумерки" о любви вампира и обычной девушки Беллы Свон вышел в 2005 году. В США он разошелся огромным тиражом в 100 тысяч экземпляров, после чего газета The New York Times включила его в список бестселлеров. Позже состоялся релиз еще трех частей: "Новолуния", "Затмения" и "Рассвета".