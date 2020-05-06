Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле

"Я очень рада поделиться новостью о выходе "Midnight sun", который состоится 4 августа. Я не была уверена, что сейчас, в такое безумное время, подходящий момент. Но многие так долго хотели почитать эту книгу, что я решила больше не ждать", — прокомментировала Майер.