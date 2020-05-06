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Культура
2020-05-06T02:17
https://ria.ru/20200506/1570986916.html
Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569742615_0:54:1151:701_1036x0_80_0_0_cbadac38f46654d51db6c129b07e69de.jpg
РИА Новости

Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле

02:14 06.05.2020 (обновлено: 02:17 06.05.2020)
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© Goldcrest Pictures (2008) Кадр из фильма "Сумерки"
Кадр из фильма Сумерки
© Goldcrest Pictures (2008)
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американская писательница Стефани Майер, получившая всемирную известность после выхода серии романов "Сумерки", объявила, что скоро выпустит новую книгу "Midnight sun" ("Солнце полуночи"). В ней повествование идет от лица вампира Эдварда Каллена, сообщает The Guardian.

"Я очень рада поделиться новостью о выходе "Midnight sun", который состоится 4 августа. Я не была уверена, что сейчас, в такое безумное время, подходящий момент. Но многие так долго хотели почитать эту книгу, что я решила больше не ждать", — прокомментировала Майер.

Через несколько месяцев поклонники "Сумерек" наконец узнают, что переживал Эдвард до встречи с Беллой Свон (предыдущие романы написаны от ее лица — Прим.ред.), а также поймут, почему он позволил себе в нее влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.
По информации издания, Стефани Майер начала работать над этой историей еще в 2008 году, но когда часть материала попала в Сеть, она отказалась доделывать ее.
Кадр из фильма Голодные игры
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