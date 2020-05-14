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РИА Наука
2020-05-14T09:14
https://ria.ru/20200514/1571384441.html
Ученые рассказали, как бороться с буллингом в школах
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РИА Новости

Ученые рассказали, как бороться с буллингом в школах

09:00 14.05.2020 (обновлено: 09:14 14.05.2020)
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© Fotolia / Syda ProductionsУчащиеся в школе
Учащиеся в школе
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Основные ошибки и сложности в борьбе с агрессией и травлей в детском коллективе, с которыми сталкиваются педагоги выявили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), проанализировав ряд российских и зарубежных исследований. По их мнению, это поможет школам в разработке эффективных антибуллинговых программ и профилактических подходов. Результаты опубликованы в журнале "Современная зарубежная психология".
Эксперты МГППУ выделили трудности, которые возникают у педагогов, когда они сталкиваются с буллингом. Кроме того, ученые сформировали рекомендации по работе с агрессией и травлей для специалистов системы образования, а также обозначили роль учителей в профилактике и решении таких проблем.
Специалисты считают, что одной из ключевых фигур в работе с ситуациями буллинга в детском коллективе, является учитель.
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Учитель представляет ролевую модель для учеников, а его реакция на проявления травли влияет на поведение школьников и их доверие ко взрослым в ситуациях, когда их обижают. Однако часто учителя испытывают трудности и допускают ошибочные действия или бездействие в ситуациях буллинга .
"Учителя довольно часто считают буллинг типичным поведением в группе, которое не причиняет вреда детям. Они путают его с конфликтами. Не считают буллингом психологическую травлю, социальное исключение, отвержение, игнорирование. Уверенно выявляя только физический буллинг, педагоги часто не знают, как снизить уровень агрессии, и опираются на собственный бытовой опыт, а не на профессиональные знания", — прокомментировала результаты исследования заведующая кафедрой юридической психологии и права МГППУ Римма Чиркина.
По ее словам, преподаватели часто считают, что достаточно найти агрессора и провести с ним беседу, а жертве будет достаточно извинений от обидчика. При этом в стороне остаются свидетели травли, которым ситуация буллинга также наносит вред.
В классах, где учителя предпочитают не замечать даже явное агрессивное поведение или предоставляют детям право самим разбираться в проблеме, лишь небольшой процент учеников готов доверять учителю информацию о происходящем в классе и в школе.
Ученый отметила, что даже если привлечь к решению проблемы буллинга администрации школ, родителей, представителей органов правопорядка, но не проработать проблемы со всеми участниками ситуации, то чаще всего это не приведет к положительному результату. В большинстве случаев после таких мер травля не прекращается, а переходит в скрытую от учителя форму.
"Анализ пока еще немногочисленных российских и большинства зарубежных исследований показывает, что отсутствие действенных методов профилактики буллинга в школах связано с личностными особенностями учителей, недостатком у них знаний и практических навыков, стереотипностью подходов педагогов к работе с буллингом", — заявила Чиркина.
Наиболее эффективно справляются с ситуациями буллинга учителя, которые обладают высоким уровнем эмпатии и коммуникативными компетенциями. Эти качества вместе с четкими представлениями о природе и симптомах проявления буллинга помогают более активно вмешиваться в ситуации травли и устанавливать более доверительные отношения с учениками.
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Исследования зарубежных ученых, по словам Риммы Чиркиной, подтверждают, что в работе с буллингом в детском коллективе некоторые инструменты уже показали свою эффективность. Это прежде всего, создание и соблюдение всеми правил класса, патрулирование "горячих точек", а также грамотный менеджмент. Эксперты отмечают, что управление классным коллективом должно включать три основных компонента менеджмента: мониторинг ситуации, организацию коммуникации, владение инструментами управления.
"Управленческие компетенции учителей также являются элементом профилактики антибулинговых программ. Учитель должен знать распределение ролей в классе и уметь на него влиять, не позволяя себе разделять класс на любимчиков и отверженных, не провоцируя неравенство, не назначая командующих и должных подчиняться", — объяснила Римма Чиркина.
Она также отметила, что в качестве инструмента управления хорошо работает создание ситуаций успеха, постановка совместных творческих задач и формирование ценностей и правил, исключающих насилие и неравенство в отношениях.
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Психологи предлагают учителям инициировать совместную с детьми выработку правил класса, создавать формы подкрепления выполнения этих правил и давать четкую моральную оценку поступков, нарушающих эти правила. Хорошо, если этот процесс начинается с проведения школьных конференций, на которых ученики и родители узнают об антибуллинговой программе и видят, что в этот процесс вовлечена вся школа.
"Одним из самых действенных способов включить всю школу в программу и получить зримую поддержку руководства являются школьные конференции. Такие мероприятия формируют приверженность программе не только у педагогов, но и у администрации", — отметила Чиркина.
Ученые считают, что если проводить антибуллинговые программы в рамках целой школы, а не одного класса, это позволит включить всех взрослых, с которыми ребенок взаимодействует в школе.
На уровне класса, по мнению исследователей, чтобы предупредить буллинг и преодолеть уже возникшие ситуации, можно внедрить восстановительные технологии, которые активно развиваются в России и имеют убедительную доказательную базу эффективности. Это круги сообщества, школьные и классные конференции, восстановительная медиация и другие технологии, которые реализуют школьные и территориальные службы примирения.
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Ученые рассказали, что проведение в одной из школ круга сообщества только с учителями и одноклассниками (без присутствия агрессора и жертвы травли) позволило детям в безопасной атмосфере проговорить свое отношение к факту травли, сформировать активную позицию неприятия унижения друг друга. Именно после этого агрессор получил отпор от всего класса и травля прекратилась.
"На снижение уровня агрессии и виктимизации влияет совместная работа учителей и помогающих специалистов. Например, активное взаимодействие учителя с психологом школы в рамках программ ранней профилактики с использованием игровых методов (разработка МГППУ "Сила народной игры", российско-финская программа "Умелый класс" на основе метода Skilful Class Б.Фурмана и др.). Влияет также и реализация восстановительных программ с участием кураторов школьных служб примирения", — рассказала Чиркина.
Это заметно улучшает атмосферу в классах, формирует у детей важные социальные навыки и способы овладения своим поведением, тем самым снижая уровень агрессии и враждебности в школьной среде.
По мнению исследователей, внедрение всех инструментов требует дополнительного обучения учителей и отработки с ними алгоритмов действия в ситуациях с агрессивным поведением и травлей. Организация работы в рамках школы позволит учителям получить поддержку администрации учебного заведения и реализовать все антибуллинговые инициативы.
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РИА НаукаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Университетская наукаНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеОбщество
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