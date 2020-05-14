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Туризм
2020-05-14T08:08
https://ria.ru/20200514/1571305571.html
Культ еды. Где найти "съедобные" памятники
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571186270_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_b165014425416b5bf5a77522f5725bf8.jpg
РИА Новости

Культ еды. Где найти "съедобные" памятники

08:00 14.05.2020 (обновлено: 08:08 14.05.2020)
2107
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Некоторые города известны благодаря необычным и забавным памятникам. Огурец на бочке, фея из шоколада, улыбающийся арахис, самый большой в мире вареник — РИА Новости рассказывает, где после карантина можно увидеть "съедобные" скульптуры.
© РИА Новости / Алексей Куденко

В городе Луховицы Московской области поставили памятник знаменитому на всю страну местному огурцу. Надпись на постаменте в виде бочки гласит: "Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан". В трудные 1990-е луховицкие огурцы продавали в Москве, Коломне, Зарайске. Летом — свежие, зимой — соленые. Да и сейчас в столице особенно ценятся овощи именно из Луховиц.

Памятник огурцу в Луховицах
1 из 11

В городе Луховицы Московской области поставили памятник знаменитому на всю страну местному огурцу. Надпись на постаменте в виде бочки гласит: "Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан". В трудные 1990-е луховицкие огурцы продавали в Москве, Коломне, Зарайске. Летом — свежие, зимой — соленые. Да и сейчас в столице особенно ценятся овощи именно из Луховиц.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© Depositphotos / koromelena.yandex.ru

Бронзовый тульский пряник украшает центральную площадь города оружейников. На нем надпись: "На счастье".

Пряники тут пекут с 1685 года, серийное производство наладили в 1954-м — к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Классический вариант — прямоугольный, глазированный. Начинка — фруктовое повидло или сгущенное молоко.

Памятник тульскому прянику в Туле
2 из 11

Бронзовый тульский пряник украшает центральную площадь города оружейников. На нем надпись: "На счастье".

Пряники тут пекут с 1685 года, серийное производство наладили в 1954-м — к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Классический вариант — прямоугольный, глазированный. Начинка — фруктовое повидло или сгущенное молоко.

© Depositphotos / koromelena.yandex.ru
© Depositphotos / joymsk

А в Курске увековечили яблоко "антоновка". Этот сорт выращивают тут с XIX века.

Двухметровый символ области отлили из медного листа, скульптура полая, вес — 150 килограммов.

Памятник Курской антоновке
3 из 11

А в Курске увековечили яблоко "антоновка". Этот сорт выращивают тут с XIX века.

Двухметровый символ области отлили из медного листа, скульптура полая, вес — 150 килограммов.

© Depositphotos / joymsk
© РИА Новости / Владимир Федоренко

В Калининградской области в приграничном с Польшей городе Мамоново есть памятник балтийским шпротам. Их выпускают на местном рыбоконсервном комбинате.

Скульптура представляет собой большой каменный стол со скатертью, на нем — открытая банка, из которой "выпрыгивают" рыбки. Одна из шпрот в короне. Считается, что до нее нужно непременно дотронуться — на счастье.

Памятник Балтийским шпротам в городе Мамоново на берегу Калининградского залива
4 из 11

В Калининградской области в приграничном с Польшей городе Мамоново есть памятник балтийским шпротам. Их выпускают на местном рыбоконсервном комбинате.

Скульптура представляет собой большой каменный стол со скатертью, на нем — открытая банка, из которой "выпрыгивают" рыбки. Одна из шпрот в короне. Считается, что до нее нужно непременно дотронуться — на счастье.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Руслан Кривобок

Трехметровая "шоколадная фея" весом 600 килограммов стоит в городе Покров Владимирской области недалеко от музея шоколада, где туристам рассказывают историю этого десерта и показывают шоколадный фонтан.

Памятник шоколаду в городе Покров Владимирской области
5 из 11

Трехметровая "шоколадная фея" весом 600 килограммов стоит в городе Покров Владимирской области недалеко от музея шоколада, где туристам рассказывают историю этого десерта и показывают шоколадный фонтан.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Зеленогорск. Скульптура "Хлеб" / Cropped image

Памятник хлебу находится в Зеленогорске, в 55 километрах от Санкт-Петербурга.

На каменном постаменте — бронзовые буханки, сухари, баранки, батон, бублики, из-под них выглядывает маленькая мышь.

Местные говорят, что этот монумент посвящен блокадным 125 граммам черного хлеба, спасшим многих в Великую Отечественную.

Скульптура Хлеб в Зеленогорске
6 из 11

Памятник хлебу находится в Зеленогорске, в 55 километрах от Санкт-Петербурга.

На каменном постаменте — бронзовые буханки, сухари, баранки, батон, бублики, из-под них выглядывает маленькая мышь.

Местные говорят, что этот монумент посвящен блокадным 125 граммам черного хлеба, спасшим многих в Великую Отечественную.

CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Зеленогорск. Скульптура "Хлеб" / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Бабкинъ Михаилъ / Памятник пельменю. Миасс / Cropped image

Памятник пельменю поставили в городе Миасс Челябинской области, во дворе дома купца Смирнова. Сейчас там единственный в мире музей, посвященный этому блюду. Среди экспонатов — рецепты, фотографии.

Памятник пельменю в Миассе, Челябинская область
7 из 11

Памятник пельменю поставили в городе Миасс Челябинской области, во дворе дома купца Смирнова. Сейчас там единственный в мире музей, посвященный этому блюду. Среди экспонатов — рецепты, фотографии.

CC BY-SA 4.0 / Бабкинъ Михаилъ / Памятник пельменю. Миасс / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Paul Swabey / World's Largest Perogy. Glendon, Alberta, Canada / Cropped image

Аппетитный вареник — официальный символ канадского Глендона (там живет много украинцев). Вилка с нанизанным на нее вареником высотой с трехэтажный дом и весом более 2,5 тонн — один из самых крупных "съедобных" памятников в мире.

Памятник варенику в Глендоне, Канада
8 из 11

Аппетитный вареник — официальный символ канадского Глендона (там живет много украинцев). Вилка с нанизанным на нее вареником высотой с трехэтажный дом и весом более 2,5 тонн — один из самых крупных "съедобных" памятников в мире.

CC BY-SA 4.0 / Paul Swabey / World's Largest Perogy. Glendon, Alberta, Canada / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking /

В Кельне крышу торгового центра венчает 12-метровый рожок с мороженым. Авторы скульптуры — американцы Клас Олденбург и его жена Кузя ван Брюгген. Их необычные произведения можно увидеть во многих городах мира: например, фигурку ракушки у ручья Чхонгечхон в Сеуле или иглы — в Милане.

Мороженое на крыше торгового центра Neumarkt Galerie в Кельне, Германия
9 из 11

В Кельне крышу торгового центра венчает 12-метровый рожок с мороженым. Авторы скульптуры — американцы Клас Олденбург и его жена Кузя ван Брюгген. Их необычные произведения можно увидеть во многих городах мира: например, фигурку ракушки у ручья Чхонгечхон в Сеуле или иглы — в Милане.

CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking /
© AP Photo / John Bazemore

В Плейнсе в американском штате Джорджия есть четырехметровый памятник "Большой улыбающийся арахис". Именно там находится крупнейший в мире завод по переработке этого продукта.

Скульптуру поставили в 1976 году, когда в родной штат приезжал Джимми Картер в рамках президентской кампании. Дело в том, что раньше он был фермером и выращивал арахис. Улыбку президента легко узнать в этом монументе.

Скульптура арахиса в Плейнсе, штат Джорджия
10 из 11

В Плейнсе в американском штате Джорджия есть четырехметровый памятник "Большой улыбающийся арахис". Именно там находится крупнейший в мире завод по переработке этого продукта.

Скульптуру поставили в 1976 году, когда в родной штат приезжал Джимми Картер в рамках президентской кампании. Дело в том, что раньше он был фермером и выращивал арахис. Улыбку президента легко узнать в этом монументе.

© AP Photo / John Bazemore
CC BY 3.0 / Mattinbgn / The third iteration of the Springfield Donut at Springfield, New Zealand

В новозеландском Спрингфилде в 2007 году в честь выхода полнометражного мультфильма "Симпсоны" увековечили пончик. Местные неоднозначно отнеслись к скульптуре, многие считали, что она портит пейзаж, и спустя несколько лет ее сожгли вандалы.

Власти города пообещали, что пончик, привлекавший туристов и успевший стать достопримечательностью, вернется.

Памятник пончику в Новой Зеландии
11 из 11

В новозеландском Спрингфилде в 2007 году в честь выхода полнометражного мультфильма "Симпсоны" увековечили пончик. Местные неоднозначно отнеслись к скульптуре, многие считали, что она портит пейзаж, и спустя несколько лет ее сожгли вандалы.

Власти города пообещали, что пончик, привлекавший туристов и успевший стать достопримечательностью, вернется.

CC BY 3.0 / Mattinbgn / The third iteration of the Springfield Donut at Springfield, New Zealand
1730000
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