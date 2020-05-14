Культ еды. Где найти "съедобные" памятники

В городе Луховицы Московской области поставили памятник знаменитому на всю страну местному огурцу. Надпись на постаменте в виде бочки гласит: "Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан". В трудные 1990-е луховицкие огурцы продавали в Москве, Коломне, Зарайске. Летом — свежие, зимой — соленые. Да и сейчас в столице особенно ценятся овощи именно из Луховиц.
В городе Луховицы Московской области поставили памятник знаменитому на всю страну местному огурцу. Надпись на постаменте в виде бочки гласит: "Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан". В трудные 1990-е луховицкие огурцы продавали в Москве, Коломне, Зарайске. Летом — свежие, зимой — соленые. Да и сейчас в столице особенно ценятся овощи именно из Луховиц.
Бронзовый тульский пряник украшает центральную площадь города оружейников. На нем надпись: "На счастье".
Пряники тут пекут с 1685 года, серийное производство наладили в 1954-м — к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Классический вариант — прямоугольный, глазированный. Начинка — фруктовое повидло или сгущенное молоко.
Бронзовый тульский пряник украшает центральную площадь города оружейников. На нем надпись: "На счастье".
Пряники тут пекут с 1685 года, серийное производство наладили в 1954-м — к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Классический вариант — прямоугольный, глазированный. Начинка — фруктовое повидло или сгущенное молоко.
А в Курске увековечили яблоко "антоновка". Этот сорт выращивают тут с XIX века.
Двухметровый символ области отлили из медного листа, скульптура полая, вес — 150 килограммов.
А в Курске увековечили яблоко "антоновка". Этот сорт выращивают тут с XIX века.
Двухметровый символ области отлили из медного листа, скульптура полая, вес — 150 килограммов.
В Калининградской области в приграничном с Польшей городе Мамоново есть памятник балтийским шпротам. Их выпускают на местном рыбоконсервном комбинате.
Скульптура представляет собой большой каменный стол со скатертью, на нем — открытая банка, из которой "выпрыгивают" рыбки. Одна из шпрот в короне. Считается, что до нее нужно непременно дотронуться — на счастье.
В Калининградской области в приграничном с Польшей городе Мамоново есть памятник балтийским шпротам. Их выпускают на местном рыбоконсервном комбинате.
Скульптура представляет собой большой каменный стол со скатертью, на нем — открытая банка, из которой "выпрыгивают" рыбки. Одна из шпрот в короне. Считается, что до нее нужно непременно дотронуться — на счастье.
Трехметровая "шоколадная фея" весом 600 килограммов стоит в городе Покров Владимирской области недалеко от музея шоколада, где туристам рассказывают историю этого десерта и показывают шоколадный фонтан.
Трехметровая "шоколадная фея" весом 600 килограммов стоит в городе Покров Владимирской области недалеко от музея шоколада, где туристам рассказывают историю этого десерта и показывают шоколадный фонтан.
Памятник хлебу находится в Зеленогорске, в 55 километрах от Санкт-Петербурга.
На каменном постаменте — бронзовые буханки, сухари, баранки, батон, бублики, из-под них выглядывает маленькая мышь.
Местные говорят, что этот монумент посвящен блокадным 125 граммам черного хлеба, спасшим многих в Великую Отечественную.
Памятник хлебу находится в Зеленогорске, в 55 километрах от Санкт-Петербурга.
На каменном постаменте — бронзовые буханки, сухари, баранки, батон, бублики, из-под них выглядывает маленькая мышь.
Местные говорят, что этот монумент посвящен блокадным 125 граммам черного хлеба, спасшим многих в Великую Отечественную.
Памятник пельменю поставили в городе Миасс Челябинской области, во дворе дома купца Смирнова. Сейчас там единственный в мире музей, посвященный этому блюду. Среди экспонатов — рецепты, фотографии.
Памятник пельменю поставили в городе Миасс Челябинской области, во дворе дома купца Смирнова. Сейчас там единственный в мире музей, посвященный этому блюду. Среди экспонатов — рецепты, фотографии.
Аппетитный вареник — официальный символ канадского Глендона (там живет много украинцев). Вилка с нанизанным на нее вареником высотой с трехэтажный дом и весом более 2,5 тонн — один из самых крупных "съедобных" памятников в мире.
Аппетитный вареник — официальный символ канадского Глендона (там живет много украинцев). Вилка с нанизанным на нее вареником высотой с трехэтажный дом и весом более 2,5 тонн — один из самых крупных "съедобных" памятников в мире.
В Кельне крышу торгового центра венчает 12-метровый рожок с мороженым. Авторы скульптуры — американцы Клас Олденбург и его жена Кузя ван Брюгген. Их необычные произведения можно увидеть во многих городах мира: например, фигурку ракушки у ручья Чхонгечхон в Сеуле или иглы — в Милане.
В Кельне крышу торгового центра венчает 12-метровый рожок с мороженым. Авторы скульптуры — американцы Клас Олденбург и его жена Кузя ван Брюгген. Их необычные произведения можно увидеть во многих городах мира: например, фигурку ракушки у ручья Чхонгечхон в Сеуле или иглы — в Милане.
В Плейнсе в американском штате Джорджия есть четырехметровый памятник "Большой улыбающийся арахис". Именно там находится крупнейший в мире завод по переработке этого продукта.
Скульптуру поставили в 1976 году, когда в родной штат приезжал Джимми Картер в рамках президентской кампании. Дело в том, что раньше он был фермером и выращивал арахис. Улыбку президента легко узнать в этом монументе.
В Плейнсе в американском штате Джорджия есть четырехметровый памятник "Большой улыбающийся арахис". Именно там находится крупнейший в мире завод по переработке этого продукта.
Скульптуру поставили в 1976 году, когда в родной штат приезжал Джимми Картер в рамках президентской кампании. Дело в том, что раньше он был фермером и выращивал арахис. Улыбку президента легко узнать в этом монументе.
В новозеландском Спрингфилде в 2007 году в честь выхода полнометражного мультфильма "Симпсоны" увековечили пончик. Местные неоднозначно отнеслись к скульптуре, многие считали, что она портит пейзаж, и спустя несколько лет ее сожгли вандалы.
Власти города пообещали, что пончик, привлекавший туристов и успевший стать достопримечательностью, вернется.
В новозеландском Спрингфилде в 2007 году в честь выхода полнометражного мультфильма "Симпсоны" увековечили пончик. Местные неоднозначно отнеслись к скульптуре, многие считали, что она портит пейзаж, и спустя несколько лет ее сожгли вандалы.
Власти города пообещали, что пончик, привлекавший туристов и успевший стать достопримечательностью, вернется.