Культ еды. Где найти "съедобные" памятники

В Калининградской области в приграничном с Польшей городе Мамоново есть памятник балтийским шпротам. Их выпускают на местном рыбоконсервном комбинате.

Скульптура представляет собой большой каменный стол со скатертью, на нем — открытая банка, из которой "выпрыгивают" рыбки. Одна из шпрот в короне. Считается, что до нее нужно непременно дотронуться — на счастье.