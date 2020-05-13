Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными

"На аэродром "Чкаловский" (Московская обл.) прибыл десятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.