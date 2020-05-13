Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ с военными и спецтехникой, которые помогали в Италии в борьбе против коронавируса, прибыл на аэродром "Чкаловский" в Московской области, сообщило российское министерство обороны.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская обл.) прибыл десятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Всего 13 мая из Италии совершено два рейса, которыми в Россию доставлено 11 военных и четыре единицы специальной военной техники.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 - медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
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