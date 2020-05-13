Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:39
https://ria.ru/20200513/1571405905.html
Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569002143_0:312:3072:2040_1036x0_80_0_0_6fbac687ed224aa431e90516d801ebc4.jpg
РИА Новости

Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными

23:39 13.05.2020
643
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ с военными и спецтехникой, которые помогали в Италии в борьбе против коронавируса, прибыл на аэродром "Чкаловский" в Московской области, сообщило российское министерство обороны.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская обл.) прибыл десятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
Автомобиль с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19
25 марта, 08:00
"Мой дед их помнил". Почему итальянцев не удивила помощь России
Отмечается, что все прибывшие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Всего 13 мая из Италии совершено два  рейса, которыми в Россию доставлено 11 военных и четыре единицы специальной военной техники.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 - медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
1410000
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииИл-76Московская область (Подмосковье)ИталияВ мире
Рекомендуем
Дом правительства Российской Федерации
Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Появившуюся в небе над Новосибирской областью надпись А где все? оставил пилот Олег Кобзев
Раскрыта личность пилота, оставившего над Россией "послание"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетяньяху сформировал правительство Израиля
Газета New York Times
В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
Сотрудники полиции Черногории
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Пожар в ХМАО
В ХМАО загорелся двухэтажный жилой дом
Дмитрий Козак
Козак рассказал детали переговоров в Берлине
Девушка с бургером на велотренажере
Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Bloomberg сообщил о подготовке работ по завершению "Северного потока — 2"
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Кабмин обсудит выделение более 1,6 млрд рублей на допвыплаты медикам
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Европарламент одобрил облегчение визового режима с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Лента новостейМолния