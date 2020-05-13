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2020-05-13T23:18
https://ria.ru/20200513/1571405570.html
"Нафтогаз" определил представителей для суда по делу об активах в Крыму
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РИА Новости

"Нафтогаз" определил представителей для суда по делу об активах в Крыму

23:18 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" определил своих представителей для судебного разбирательства в Гааге по делу о компенсации ущерба от потери активов в Крыму, оцениваемых в 8 миллиардов долларов, об этом сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщает агентство, позицию "Нафтогаза" представят директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк при экспертной поддержке советника главы правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль.
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Витренко заявил, что через два месяца его уволят из "Нафтогаза"
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку.
Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.
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РоссияСитуация на УкраинеЕлена ЗеркальАндрей КоболевНафтогаз УкраиныРеспублика КрымУкраинаЭкономика
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