В Пензенской области оценили возможность смягчения ограничений

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Пензенская область пока не соответствует двум из трех критериев для смягчения ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор будет рекомендовать региональным властям продлить режим обязательной самоизоляции для граждан, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
"В Пензенской области до сих пор продлен режим самоизоляции губернатором до 17 мая, и впоследствии мы также будем рекомендовать продолжить эти мероприятия по режиму самоизоляции… На данный момент Пензенская область даже не подошла к первому этапу, поскольку у нас и коэффициент распространения, и свободный коечный фонд пока что не соответствуют требуемым показателям", - сказала Малова в среду в программе "Город говорит" на телеканале "Россия 24. Пенза".
Она отметила, что в области по-прежнему не разрешено посещение лесопарковых зон и детских площадок.
"Пока что ни прогулки, ни занятия спортом не разрешены. Да, потом это будет на первом этапе, но немножко попозже", - добавила Малова.
Всего в области лабораторно подтверждены 879 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 548.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.