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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:01
https://ria.ru/20200513/1571405359.html
В Пензенской области оценили возможность смягчения ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_3611d51b53cb98cd876ebfc8aecd27db.jpg
РИА Новости

В Пензенской области оценили возможность смягчения ограничений

23:01 13.05.2020
1986
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Пензенская область пока не соответствует двум из трех критериев для смягчения ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор будет рекомендовать региональным властям продлить режим обязательной самоизоляции для граждан, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
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"В Пензенской области до сих пор продлен режим самоизоляции губернатором до 17 мая, и впоследствии мы также будем рекомендовать продолжить эти мероприятия по режиму самоизоляции… На данный момент Пензенская область даже не подошла к первому этапу, поскольку у нас и коэффициент распространения, и свободный коечный фонд пока что не соответствуют требуемым показателям", - сказала Малова в среду в программе "Город говорит" на телеканале "Россия 24. Пенза".
Она отметила, что в области по-прежнему не разрешено посещение лесопарковых зон и детских площадок.
"Пока что ни прогулки, ни занятия спортом не разрешены. Да, потом это будет на первом этапе, но немножко попозже", - добавила Малова.
Всего в области лабораторно подтверждены 879 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 548.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пензенская областьОбщество
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