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2020-05-13T22:49
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В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
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РИА Новости

В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО

22:49 13.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Референдум по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого округа, врио глав которых подписали в среду меморандум о намерениях это сделать, может пройти уже в сентябре одновременно с выборами губернаторов обоих регионов, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы ставим перед собой задачу и цель уже проговорить с людьми к сентябрю и совместить это с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов. Нам бы хотелось бы быстро, но тщательно поговорить с людьми, услышать их мнение, посмотреть аргументы в пользу этого объединения", - сказал Цыбульский.
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При этом он отметил, что в случае, если референдум состоится и будет принято положительное решение, выборы двух губернаторов не потеряют смысл, поскольку в такой ситуации предстоит длительный переходный период.
"Если люди сочтут правильным и перспективным (такое решение), если решение на референдуме состоится, это потребует серьезной работы и переходного периода, чтобы унифицировать все юридическую и экономическую базы двух субъектов. Это работа, которая затянется минимум на год или больше", - пояснил Цыбульский.
Он добавил, что названия для такого объединенного региона пока нет, и этот вопрос также должен быть вынесен на общественное обсуждение.
НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место был назначен губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
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1310001
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Юрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийИгорь ОрловАрхангельская областьПолитика
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