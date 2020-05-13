В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО

МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Референдум по вопросу объединения Референдум по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого округа, врио глав которых подписали в среду меморандум о намерениях это сделать, может пройти уже в сентябре одновременно с выборами губернаторов обоих регионов, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Мы ставим перед собой задачу и цель уже проговорить с людьми к сентябрю и совместить это с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов. Нам бы хотелось бы быстро, но тщательно поговорить с людьми, услышать их мнение, посмотреть аргументы в пользу этого объединения", - сказал Цыбульский.

При этом он отметил, что в случае, если референдум состоится и будет принято положительное решение, выборы двух губернаторов не потеряют смысл, поскольку в такой ситуации предстоит длительный переходный период.

"Если люди сочтут правильным и перспективным (такое решение), если решение на референдуме состоится, это потребует серьезной работы и переходного периода, чтобы унифицировать все юридическую и экономическую базы двух субъектов. Это работа, которая затянется минимум на год или больше", - пояснил Цыбульский.

Он добавил, что названия для такого объединенного региона пока нет, и этот вопрос также должен быть вынесен на общественное обсуждение.