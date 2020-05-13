В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

"Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года… Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - сообщается на сайте СНБО.