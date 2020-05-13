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2020-05-13T22:44
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В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
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РИА Новости

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

22:44 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Водопроводный кран. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
"Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года… Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - сообщается на сайте СНБО.
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В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.
"В этом контексте секретарь СНБО Украины отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения", - добавили в совете.
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