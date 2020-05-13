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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T22:32
https://ria.ru/20200513/1571405000.html
В Пензенской области свыше 50 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В Пензенской области свыше 50 пациентов вылечились от коронавируса

22:32 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Свыше 50 пациентов с коронавирусной инфекцией в среду выписались с выздоровлением в Пензенской области, общее число вылечившихся в регионе увеличилось до 548, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 879 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписан 51 человек. Итого выздоровевших - 548", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
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