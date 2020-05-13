В Пензенской области свыше 50 пациентов вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Свыше 50 пациентов с коронавирусной инфекцией в среду выписались с выздоровлением в Пензенской области, общее число вылечившихся в регионе увеличилось до 548, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 879 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписан 51 человек. Итого выздоровевших - 548", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.