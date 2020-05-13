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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:46
https://ria.ru/20200513/1571404563.html
В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571417840_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_e0e20ae6f8dc73c9eb03001c36eddaa8.jpg
РИА Новости

В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России

22:07 13.05.2020 (обновлено: 10:46 14.05.2020)
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© Depositphotos / ifeelstockГазета New York Times
Газета New York Times
© Depositphotos / ifeelstock
ООН, 13 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсек ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у него нет возможности оценить достоверность публикации New York Times, утверждающей, что реальное число жертв коронавируса в России гораздо выше официальной статистики – ООН получает данные от правительств.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что подготовлены письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ. По ее словам, они будут вручены главным редакторам изданий через посольства РФ в США и Британии в четверг.
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"У нас как у секретариата нет статистики, независимой от данных правительств. Единственная статистика, которая есть у нас, насколько я знаю, это статистика от правительства", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о том, получают ли в ООН официальную статистику от российского правительства и ведет ли ООН собственные подсчеты.
"У меня нет возможности оценивать достоверность этого сообщения", - сказал Дюжаррик, касаясь публикаций в СМИ.
По его словам, чрезвычайно важно (это касается всех стран-членов ООН), что наиболее точная статистика является чрезвычайно важным инструментом в борьбе с вирусом.
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Как указала Захарова, МИД РФ направил обращение в связи с публикациями представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле. Аналогичные материалы, по ее словам, будут направлены в секретариат ООН, "в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек Антониу Гуттереш".
Генеральный секретарь ООН ранее неоднократно призывал бороться с дезинформацией касательно ситуации с коронавирусом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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