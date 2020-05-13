В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России

"У нас как у секретариата нет статистики, независимой от данных правительств. Единственная статистика, которая есть у нас, насколько я знаю, это статистика от правительства", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о том, получают ли в ООН официальную статистику от российского правительства и ведет ли ООН собственные подсчеты.