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75 лет Великой Победы
2020-05-13T20:47
https://ria.ru/20200513/1571402461.html
Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564146451_0:68:3048:1783_1036x0_80_0_0_182c838263e3539b4b1aa4031f95cb72.jpg
РИА Новости

Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой

20:47 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр подчеркнул важность честного подхода к истории Второй мировой войны и заявил о необходимости передавать память о ней молодому поколению.
"Помня об ужасной странице истории, мы вынесли очень существенный урок из прошлого: осознание нашей исторической ответственности, осознание ответственности за то, что мы развязали эту ужасную войну и за то, что мы начали Холокост. Уроком для нас также стало и то, что мы должны помнить о тех не счисленных жертвах режима национал-социализма, сколько горя мы принесли народам бывшего Советского Союза", - сказал посол в ходе онлайн-дискуссии на тему "Незаживающие раны и новые горизонты – 75-летие окончания Второй мировой войны" в рамках цикла "Московские беседы".
Дипломат также заявил, что Германия должна помнить о содеянном без каких-либо "приукрас". "И мы должны эти воспоминания транслировать дальше молодому поколению, чтобы и оно знало, что было и что никогда больше не должно повториться. Также мы выучили и то, что честный подход к истории очень важен, чтобы исполнители и жертвы не переставлялись местами. Это очень важно, если мы заинтересованы в том, чтобы нам верили", - пояснил посол.
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