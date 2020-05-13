Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр подчеркнул важность честного подхода к истории Второй мировой войны и заявил о необходимости передавать память о ней молодому поколению.
"Помня об ужасной странице истории, мы вынесли очень существенный урок из прошлого: осознание нашей исторической ответственности, осознание ответственности за то, что мы развязали эту ужасную войну и за то, что мы начали Холокост. Уроком для нас также стало и то, что мы должны помнить о тех не счисленных жертвах режима национал-социализма, сколько горя мы принесли народам бывшего Советского Союза", - сказал посол в ходе онлайн-дискуссии на тему "Незаживающие раны и новые горизонты – 75-летие окончания Второй мировой войны" в рамках цикла "Московские беседы".
Дипломат также заявил, что Германия должна помнить о содеянном без каких-либо "приукрас". "И мы должны эти воспоминания транслировать дальше молодому поколению, чтобы и оно знало, что было и что никогда больше не должно повториться. Также мы выучили и то, что честный подход к истории очень важен, чтобы исполнители и жертвы не переставлялись местами. Это очень важно, если мы заинтересованы в том, чтобы нам верили", - пояснил посол.