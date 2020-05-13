Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой

"Помня об ужасной странице истории, мы вынесли очень существенный урок из прошлого: осознание нашей исторической ответственности, осознание ответственности за то, что мы развязали эту ужасную войну и за то, что мы начали Холокост. Уроком для нас также стало и то, что мы должны помнить о тех не счисленных жертвах режима национал-социализма, сколько горя мы принесли народам бывшего Советского Союза", - сказал посол в ходе онлайн-дискуссии на тему "Незаживающие раны и новые горизонты – 75-летие окончания Второй мировой войны" в рамках цикла "Московские беседы".