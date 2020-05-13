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Религия и мировоззрение
2020-05-13T20:30
https://ria.ru/20200513/1571401785.html
Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_0:0:2561:1440_1036x0_80_0_0_94471bce9fd61a701d19ba8a1947857a.jpg
РИА Новости

Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге

20:30 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в частном хосписе в Красногорске и больнице Святого Георгия в Петербурге, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично приношу слова глубокого соболезнования и сопереживания в связи с трагической гибелью людей при пожарах. Мы разделяем боль членов семей и близких погибших в этих трагедиях и молим Всевышнего даровать им терпения и стойкости. Мы просим Творца принять души погибших и одарить их Своей милостью", - сказал Равиль Гайнутдин.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 11:12
Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в Красногорске
Пожар в частном хосписе в Красногорске в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 11 человек, еще семь госпитализированы. По информации местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
16:13Религия и мировоззрение
Патриарх соболезнует в связи с гибелью пациентов в петербургской больнице
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Равиль ГайнутдинКрасногорскСанкт-ПетербургПроисшествия
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