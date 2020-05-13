Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в частном хосписе в Красногорске и больнице Святого Георгия в Петербурге, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично приношу слова глубокого соболезнования и сопереживания в связи с трагической гибелью людей при пожарах. Мы разделяем боль членов семей и близких погибших в этих трагедиях и молим Всевышнего даровать им терпения и стойкости. Мы просим Творца принять души погибших и одарить их Своей милостью", - сказал Равиль Гайнутдин.

Пожар в частном хосписе в Красногорске в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 11 человек, еще семь госпитализированы. По информации местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.