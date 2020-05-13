Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T20:11
https://ria.ru/20200513/1571401113.html
СНБО Украины одобрил продление санкций против российских соцсетей
https://cdn21.img.ria.ru/images/154990/01/1549900130_0:206:2905:1840_1036x0_80_0_0_73a3a89dec76c3a92d92d4aa76f97b62.jpg
РИА Новости

СНБО Украины одобрил продление санкций против российских соцсетей

20:11 13.05.2020
231
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил проект указа о продлении санкций в отношении российских соцсетей, соответствующий документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому, об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решения о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкции) приняты", - приводит слова Данилова Facebook СНБО.
Этим решением предусматриваются ограничения для российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, уточнил глава Совета.
Работа пограничных служб Украины
22 декабря 2019, 08:00
Украина на замке для российских СМИ: там опять ловят предателей
4162025
Обсудить 2
РоссияАлексей ДаниловСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
Ольга Кобцева
Киев отказывается подписывать декларацию против пыток, заявили в ЛНР
Дмитрий Козак
В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Антикоррупционное бюро Украины завело дело на мэра Черкасс
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Bloomberg сообщил о подготовке работ по завершению "Северного потока — 2"
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Дипломаты из России и ЕС обсудили урегулирование на Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Вид Анкары
Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния