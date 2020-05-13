СНБО Украины одобрил продление санкций против российских соцсетей

КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил проект указа о продлении санкций в отношении российских соцсетей, соответствующий документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому, об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решения о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкции) приняты", - приводит слова Данилова Facebook СНБО.
Этим решением предусматриваются ограничения для российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, уточнил глава Совета.
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