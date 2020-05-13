В Марий Эл умер 23-летний пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Двадцатитрехлетний мужчина с Двадцатитрехлетний мужчина с коронавирусом умер в больнице в Марий Эл , у него было ожирение 2 степени, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.

Ранее в регионе умерли 6 человек, больных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.

"Умер мужчина 1996 года рождения с метаболическим синдромом (совокупностью отклонений, включающих в себя ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара в крови, которые повышают риск развития сердечно-сосудистой патологии и других заболеваний). У 23-летнего пациента было ожирение второй степени, нарушение обмена веществ и тяжелая коронавирусная инфекция. Интенсивная терапия не помогла, он скончался. На вскрытии диагноз COVID-19 подтвердился", - рассказали агентству в оперштабе.

За последние сутки в регионе зафиксировано 32 новых случая подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 996 человек, 696 человек выписаны в связи с выздоровлением.

По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечатся 287 человек. Из них с пневмонией – 262, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 82. "В тяжелом состоянии 128 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 154, легкой степени тяжести – 5. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 136 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении.