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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:59
https://ria.ru/20200513/1571400926.html
В Марий Эл умер 23-летний пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

В Марий Эл умер 23-летний пациент с коронавирусом

19:59 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Двадцатитрехлетний мужчина с коронавирусом умер в больнице в Марий Эл, у него было ожирение 2 степени, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли 6 человек, больных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
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"Умер мужчина 1996 года рождения с метаболическим синдромом (совокупностью отклонений, включающих в себя ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара в крови, которые повышают риск развития сердечно-сосудистой патологии и других заболеваний). У 23-летнего пациента было ожирение второй степени, нарушение обмена веществ и тяжелая коронавирусная инфекция. Интенсивная терапия не помогла, он скончался. На вскрытии диагноз COVID-19 подтвердился", - рассказали агентству в оперштабе.
За последние сутки в регионе зафиксировано 32 новых случая подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 996 человек, 696 человек выписаны в связи с выздоровлением.
По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечатся 287 человек. Из них с пневмонией – 262, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 82. "В тяжелом состоянии 128 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 154, легкой степени тяжести – 5. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 136 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлОбщество
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