Из Италии вернулся девятый самолет с российскими военными

Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Девятый самолет ВКС РФ с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с COVID-19 в Италии, прибыл на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.

"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл девятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все прибывшие военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 - медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.

Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.