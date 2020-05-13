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Дипломаты из России и ЕС обсудили урегулирование на Донбассе
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РИА Новости

Дипломаты из России и ЕС обсудили урегулирование на Донбассе

19:49 13.05.2020
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил по телефону с главой представительства Евросоюза в России Маркусом Эдерером ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции, а также перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщил в среду российский МИД.
"Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и странах ЕС, затронули вопросы оказания помощи государствам СНГ в борьбе с пандемией", - сказано в сообщении российского дипведомства.
Также стороны обсудили текущие отношения Евросоюза и России.
"Отдельно остановились на перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. С российской стороны была отмечена необходимость последовательного выполнения Киевом минского "Комплекса мер" и договоренностей саммита "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года. Подчеркнута важность обеспечения объективной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", - указали в МИД РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияСитуация на УкраинеМаркус ЭдерерАндрей РуденкоЕвросоюзВ мире
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