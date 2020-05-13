Неделя российского бизнеса начнется с обсуждения противодействия COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неделя российского бизнеса в этом году из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме видеоконференций и откроется в четверг совместным заседанием Федерального совета РСПП и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в палате.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недели российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.

"В связи с режимом самоизоляции, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, форумы НРБ в мае, июне, июле и сентябре проходят в режиме видеоконференций и вебинаров. Они традиционно будут посвящены ключевым экономическим и социальным проблемам", - рассказали в палате. Там отметили, что в этом году в повестку НРБ, где ежегодно обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.

Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений палаты.

По плану в мае состоится первая сессия Международного форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" (при участии Делового совета Евразийского экономического союза). Первая сессия Финансового форума "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" - антикризисная денежно-кредитная и финансовая политика.

Пройдет расширенное заседание МССИ "Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID-19".

В июне пройдет Экологический форум с сессией "Промышленная экология в условиях противодействия распространению коронавируса".

Состоится также сессия поддержки экспорта "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти" (под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта).

Социальный форум "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект" запланирован с сессиями "Рынок труда: уроки кризиса и посткризисное развитие" и "Ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии".

На июнь также запланированы Форум/круглый стол по цифровой трансформации "Цифровая связь пятого поколения – новые возможности для экономики" и Инвестиционный форум.

В июле должен состоятся первое очное мероприятие НРБ - Энергетический форум "Фундаментальная привлекательность российской электроэнергетики с учетом сценариев Минэнерго России для электроэнергетики на фоне COVID-19. Возможности и вызовы".