Неделя российского бизнеса начнется с обсуждения противодействия COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неделя российского бизнеса в этом году из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме видеоконференций и откроется в четверг совместным заседанием Федерального совета РСПП и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в палате.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недели российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
"В связи с режимом самоизоляции, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, форумы НРБ в мае, июне, июле и сентябре проходят в режиме видеоконференций и вебинаров. Они традиционно будут посвящены ключевым экономическим и социальным проблемам", - рассказали в палате. Там отметили, что в этом году в повестку НРБ, где ежегодно обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.
Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений палаты.
13 марта, 12:42Кремль готовит участие Путина в Неделе российского бизнеса
По плану в мае состоится первая сессия Международного форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" (при участии Делового совета Евразийского экономического союза). Первая сессия Финансового форума "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" - антикризисная денежно-кредитная и финансовая политика.
Пройдет расширенное заседание МССИ "Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID-19".
В июне пройдет Экологический форум с сессией "Промышленная экология в условиях противодействия распространению коронавируса".
Состоится также сессия поддержки экспорта "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти" (под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта).
Социальный форум "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект" запланирован с сессиями "Рынок труда: уроки кризиса и посткризисное развитие" и "Ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии".
На июнь также запланированы Форум/круглый стол по цифровой трансформации "Цифровая связь пятого поколения – новые возможности для экономики" и Инвестиционный форум.
В июле должен состоятся первое очное мероприятие НРБ - Энергетический форум "Фундаментальная привлекательность российской электроэнергетики с учетом сценариев Минэнерго России для электроэнергетики на фоне COVID-19. Возможности и вызовы".
В сентябре уже очно планируется проведение Налогового форума и сессии Экологического форума "Климатические вызовы в условиях восстановления экономики". На конец сентября-начало октября запланирован Форум по техническому регулированию. В октябре пройдут Финансовый форум "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" с сессией "Финансово-банковская система России: преодоление кризиса и Съезд РСПП, Правление РСПП.
10 марта, 13:10Встреча Путина с членами РСПП готовится, заявил Песков