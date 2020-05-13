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2020-05-13T19:37
https://ria.ru/20200513/1571400087.html
Неделя российского бизнеса начнется с обсуждения противодействия COVID-19
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РИА Новости

Неделя российского бизнеса начнется с обсуждения противодействия COVID-19

19:37 13.05.2020
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© РИА НовостиГенеральный информационный партнер Недели российского бизнеса 2019 агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня"
Генеральный информационный партнер Недели российского бизнеса 2019 агентство РИА Новости медиагруппы Россия сегодня
© РИА Новости
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неделя российского бизнеса в этом году из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме видеоконференций и откроется в четверг совместным заседанием Федерального совета РСПП и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в палате.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недели российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
На Неделе российского бизнеса
13 марта, 15:29
Съезд РСПП и Неделю российского бизнеса перенесли из-за коронавируса
"В связи с режимом самоизоляции, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, форумы НРБ в мае, июне, июле и сентябре проходят в режиме видеоконференций и вебинаров. Они традиционно будут посвящены ключевым экономическим и социальным проблемам", - рассказали в палате. Там отметили, что в этом году в повестку НРБ, где ежегодно обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.
Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений палаты.
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13 марта, 12:42
Кремль готовит участие Путина в Неделе российского бизнеса
По плану в мае состоится первая сессия Международного форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" (при участии Делового совета Евразийского экономического союза). Первая сессия Финансового форума "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" - антикризисная денежно-кредитная и финансовая политика.
Пройдет расширенное заседание МССИ "Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID-19".
В июне пройдет Экологический форум с сессией "Промышленная экология в условиях противодействия распространению коронавируса".
Состоится также сессия поддержки экспорта "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти" (под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта).
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
19 марта, 11:31
РСПП создал Координационный совет по противодействию коронавирусу
Социальный форум "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект" запланирован с сессиями "Рынок труда: уроки кризиса и посткризисное развитие" и "Ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии".
На июнь также запланированы Форум/круглый стол по цифровой трансформации "Цифровая связь пятого поколения – новые возможности для экономики" и Инвестиционный форум.
В июле должен состоятся первое очное мероприятие НРБ - Энергетический форум "Фундаментальная привлекательность российской электроэнергетики с учетом сценариев Минэнерго России для электроэнергетики на фоне COVID-19. Возможности и вызовы".
В сентябре уже очно планируется проведение Налогового форума и сессии Экологического форума "Климатические вызовы в условиях восстановления экономики". На конец сентября-начало октября запланирован Форум по техническому регулированию. В октябре пройдут Финансовый форум "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" с сессией "Финансово-банковская система России: преодоление кризиса и Съезд РСПП, Правление РСПП.
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Встреча Путина с членами РСПП готовится, заявил Песков
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