Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".