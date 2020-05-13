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2020-05-13T18:59
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Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте
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РИА Новости

Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте

18:51 13.05.2020 (обновлено: 18:59 13.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон о возможности голосовать на выборах и референдумах дистанционно и по почте, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
"Комитет рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон", - сказал Клишас.
Электронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018
16:58
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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