Вывозной рейс из Бангкока приземлился в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Бангкок – Санкт-Петербург – Москва с россиянами на борту приземлился в аэропорту Пулково.
Согласно онлайн-табло международного аэропорта Пулково, самолет вылетел из Бангкока в 8.49 по московскому времени, а прибыл в Петербург в 18.36.
По информации Минкомсвязи, на борту вывозного рейса из Бангкока граждане России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Калининградской областях, Мордовии и Карелии. Ранее сообщалось, что до Санкт-Петербурга летит 141 человек, всего на рейс зарегистрирован 351 пассажир.
"Из аэропорта Пулково пассажиров организованно доставят по домам, иногородних - в обсерватор в Курортном районе, где они смогут соблюдать 14-дневную изоляцию", - сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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