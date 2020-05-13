Вывозной рейс из Бангкока приземлился в Пулково

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Пулково, самолет вылетел из Бангкока в 8.49 по московскому времени, а прибыл в Петербург в 18.36.

По информации Минкомсвязи, на борту вывозного рейса из Бангкока граждане России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Калининградской областях, Мордовии и Карелии. Ранее сообщалось, что до Санкт-Петербурга летит 141 человек, всего на рейс зарегистрирован 351 пассажир.