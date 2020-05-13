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2020-05-13T18:37
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Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
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РИА Новости

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании

18:37 13.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018
Электронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
В документе также предлагается собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуги". Изначально говорилось о намерении собирать через "Госуслуги" не более 50% подписей.
Для того, чтобы избежать ошибок, планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись.
Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.
Московская городская избирательная комиссия
23 марта, 16:40Голосование по поправкам в Конституцию
Мосгоризбирком предложил провести электронное голосование по поправкам
Кроме того, рассматривалась возможность отложить выборы главы субъекта в случае режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.
Поправки поддержали большинство депутатов.

Электронное голосование в Москве

Кроме того, Госдума также продлила эксперимент по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Автор соответствующего законопроекта Ирина Белых заявила, что в 2019 году голосование прошло успешно, в нем приняли участие более 11 тысяч человек.
Заседание ЦИК России
20 марта, 15:33Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали, как проголосовать по поправкам вне участка
Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.
Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил РИА Новости, что дистанционное голосование можно использовать и в регионах, если там создадут технические условия.
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Обсудить 29
Николай БулаевИрина БелыхПолитика
Популярные комментарии
В детстве читал фантастический рассказ, там президент носил ошейник мину с дистанционным управлением и как только число недовольных избирателей превышало определенный порог срок завершался...
13 мая, 19:04
dega3333
118120028
Нет доверия. Все ветви власти ее просто потеряли. Теперь вот этот механизм. Такой способ голосования как я помню утвержден и принят в одной стране Эстонии, зачем это нам сейчас, уж не для того чтобы подтасовывать результаты?
13 мая, 19:06
Василий Кнутт
12802305
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