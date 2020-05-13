Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании

Электронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

В документе также предлагается собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуги". Изначально говорилось о намерении собирать через "Госуслуги" не более 50% подписей.

Для того, чтобы избежать ошибок, планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись.

Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.

Кроме того, рассматривалась возможность отложить выборы главы субъекта в случае режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.

Поправки поддержали большинство депутатов.

Электронное голосование в Москве

Кроме того, Госдума также продлила эксперимент по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Автор соответствующего законопроекта Ирина Белых заявила, что в 2019 году голосование прошло успешно, в нем приняли участие более 11 тысяч человек.

Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.