Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
В документе также предлагается собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуги". Изначально говорилось о намерении собирать через "Госуслуги" не более 50% подписей.
Для того, чтобы избежать ошибок, планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись.
Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.
Кроме того, рассматривалась возможность отложить выборы главы субъекта в случае режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.
Поправки поддержали большинство депутатов.
Электронное голосование в Москве
Кроме того, Госдума также продлила эксперимент по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Автор соответствующего законопроекта Ирина Белых заявила, что в 2019 году голосование прошло успешно, в нем приняли участие более 11 тысяч человек.
Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.
Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил РИА Новости, что дистанционное голосование можно использовать и в регионах, если там создадут технические условия.