МИД прокомментировал статьи о статистике по коронавирусу в России

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Зарубежные издания Financial Times и New York Times, опубликовавшие материалы о якобы занижении данных по смертности в РФ от коронавируса, продемонстрировали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не предоставив российской стороне возможность высказаться по данному вопросу, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге , всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ , сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.

"Действительно поражает полное игнорирование азов профессиональной журналистики: "акулы пера" этих влиятельных изданий даже не удосужились предоставить российской стороне возможность высказаться. В который раз убеждаемся, что "карточный домик" антироссийских пропагандистских выпадов легко разваливается от элементарных фактов", - говорится в комментарии российского дипведомства, опубликованном в его аккаунте в Facebook.

МИД РФ отметили, что "поразительная синхронность появления" и "схожесть" статей этих двух изданий не вызвали удивления у российской стороны. В ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что эти западные издания "так и не удосужились поинтересоваться фактами".

"Даже на фоне тяжелейшей ситуации у себя дома, они ни слова не написали о той беспрецедентной работе, которая была проделана в России с целью максимально нарастить функциональные возможности системы здравоохранения по реагированию на новую угрозу коронавирусной инфекции", - сказано в комментарии.

В нем подчеркнуто, что "вместо того, чтобы тщательно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, все, на что оказались способными журналисты ряда западных изданий, – неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк".