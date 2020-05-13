Нижегородские больницы приостановили использование аппаратов "Авента-М"

"Да, мы закупали такие аппараты. Сейчас моим распоряжением эти аппараты со вчерашнего дня переведены в карантин. То есть мы ими не пользуемся. Тех пациентов, которые лежали на этих аппаратах, вчера должны были начать переводить на другие аппараты. Сегодня мы проконтролируем, насколько этот процесс реализовался в лечебных организациях", - заявил Мелик-Гусейнов во время онлайн-пресс-конференции в среду.