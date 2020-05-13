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2020-05-13T17:53
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Нижегородские больницы приостановили использование аппаратов "Авента-М"
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РИА Новости

Нижегородские больницы приостановили использование аппаратов "Авента-М"

17:53 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Власти Нижегородской области приостановили использование аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Петербурга и перевели больных на другую ИВЛ-поддержку, сообщил журналистам заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая.
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"Да, мы закупали такие аппараты. Сейчас моим распоряжением эти аппараты со вчерашнего дня переведены в карантин. То есть мы ими не пользуемся. Тех пациентов, которые лежали на этих аппаратах, вчера должны были начать переводить на другие аппараты. Сегодня мы проконтролируем, насколько этот процесс реализовался в лечебных организациях", - заявил Мелик-Гусейнов во время онлайн-пресс-конференции в среду.
Он добавил, что всего в Нижегородской области было задействовано около 20 аппаратов ИВЛ "Авента-М", такие аппараты используются с 2012 года.
На территории Нижегородской области зафиксировано 5358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 человек умерли, 864 выздоровели.
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Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваНижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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